El campeón PSG arrasa y Liverpool se impone en la agonía en arranque de la Liga de Campeones

El campeón defensor Paris Saint-Germain rugió el miércoles a la victoria en la Liga de Campeones, y Liverpool encontró otro gol decisivo in extremis en su impresionante inicio de temporada.

Virgil van Dijk, el capitán de Liverpool, se elevó para meter un impecable cabezazo en el segundo minuto del tiempo de descuento, con el que los Reds doblegaron 3-2 al Atlético de Madrid cuando parecía que su equipo iba a desperdiciar una ventaja de dos goles conseguida en cuestión de seis minutos. Diego Simeone, el técnico argentino del Atlético, fue expulsado tras el gol decisivo al verse involucrado en una trifulca con aficionados en la grada del estadio Anfield.

Bayern Múnich e Inter de Milán ganaron sus respectivos partidos de revancha de finales pasadas —contra Chelsea y Ajax, respectivamente— al abrirse el telón de la fase de liga de ocho encuentros. Los debutantes Bodo/Glimt y Pafos impresionaron con sufridos como visitantes.

El PSG aplastó en casa 4-0 al Atalanta de Italia. Pudo ser un resultado más amplio, pero Bradley Barcola desperdició un penal al final.

Liverpool parecía tener liquidado el duelo ante el Atlético tras los madrugadores goles de Andy Robertson y Mohamed Salah, pero un doblete de Marcos Llorente, marcando en los descuentos de la primera parte y los 81 minutos, enchufaron a los colchoneros.

Llorente también anotó dos veces en Anfield en 2020 cuando el Atlético eliminó al entonces campeón defensor en los octavos de final.

El Bayern sometió 3-1 a Chelsea con un par de goles de Harry Kane. Su compatriota inglés Cole Palmer facturó un notable tanto para los visitantes. Fue un desquite para el Bayern por perder la final de 2012 ante Chelsea en su estadio Allianz Arena.

Dos cabezazos de Marcus Thuram le dieron al Inter el triunfo 2-0 ante Ajax, el club de Holanda que venció a los italianos en la final de la Copa de Europa de 1972.

El campeón noruego Bodo/Glimt malogró un penal en la segunda mitad y perdía por dos goles cerca del final de su visita a Slavia Praga, pero remontó para salvar un empate 2-2 con un tanto a los 90 minutos.

Pafos igualó a domicilio 0-0 ante Olympiakos, resistiendo tras quedar en inferioridad numérica desde los 26 minutos. El volante brasileño Bruno Felipe fue expulsado por doble amonestación.