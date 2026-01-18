¡A lo Atlas!

Parecía que el mundo se le venía abajo al Atlas tras quedarse con uno menos al minuto 37, pero antes del final de la primera parte apareció su canterano, el reynosense Alfonso "Ponchito" González, quien anotó su primer gol en su segunda etapa con la Academia y así sumar tres puntos importantes sobre el Necaxa (1-0).

Djurdjevic estuvo cerca de hacer una obra de arte al minuto 3, cuando remató de chilena, un disparo que pasó zumbando el arco de Unsain. El arquero de los "Rayos" fue figura para evitar la caída de su arco en repetidas ocasiones.

Al minuto 14, "Ponchito" González probó desde fuera del área, pero el arquero argentino mandó al tiro de esquina ese fogonazo. Inmediatamente, Unsain volvió a atajar otro intento de los rojinegros, ahora por parte de Mateo García.

Esos primeros minutos eran dominados por el Atlas, que recibió un balde de agua fría al quedarse con un futbolista menos al minuto 37. El VAR intervino para revisar el pisotón de Paulo Ramírez sobre Emilio Lara y el silbante decidió que era roja para el jugador rojinegro.

El Gaddi Aguirre y Alfonso González se combinaron de manera extraordinaria para abrir el marcador al minuto 43. "Ponchito" aprovechó el gran pase filtrado de su compañero para definir ante la temeraria salida de Unsain y así abrir el marcador.

Faltaban unos cuantos minutos para cerrar la primera parte, cuando Julián Carranza se fue expulsado del encuentro por una segunda amarilla, en una acción que desató polémica. Martín Varini, técnico del Necaxa, tomó la decisión de hacer tres cambios para la segunda parte, uno de ellos fue el atacante Tomás Badaloni, quien entró motivado al partido.

El delantero argentino protagonizó las ocasiones más peligrosas por parte de los "Rayos" en los primeros minutos de la segunda mitad, y a partir de ahí comenzó a diluirse como el resto del plantel.

Necaxa sumó su segundo descalabro de la temporada; Atlas consiguió su segunda victoria y seguir peleando en la parte alta de la clasificación. El siguiente duelo de los "Rayos" es frente América y los rojinegros enfrentarán al Mazatlán.

INSULSO EMPATE

Treinta y cuatro días después, Tigres y Toluca volvieron a chocar, después de la gran final de la Liga MX en la que los Diablos Rojos se proclamaron bicampeones. Esta vez, en actividad de la Jornada 3 del Clausura 2026.

El duelo prometía mucho, pero el desarrollo de este y el marcador final dijeron lo contrario. Empate sin goles en el Estadio Universitario que mantiene el invicto escarlata. Los Diablos alargaron su racha a cuatro años sin poder ganar en "El Volcán".

¡TRES DE TRES!

LAS CHIVAS VENCEN A GALLOS Y MANTIENEN EL PASO PERFECTO

El camino es muy largo aún, pero estas Chivas dejaron otra prueba de que son una realidad. El "Rebaño" de Gabriel Milito se impuso (2-1) al Querétaro en el Estadio Akron para mantener el paso perfecto con tres victorias de tres posibles. Pachuca, FC Juárez y esta vez fueron los "Gallos Blancos". Tres víctimas que han quedado en el camino perfecto del conjunto rojiblanco. Armando González (35´) con su segundo tanto en este naciente Clausura 2026 y Roberto Alvarado (61´) fueron los autores de los goles que le dieron la victoria al equipo tapatío.



