Aston Villa gana su 8vo partido consecutivo

Aston Villa extendió su racha ganadora a ocho partidos en todas las competiciones el jueves, al imponerse 2-1 sobre Basilea en la Liga Europa para asegurar al menos un lugar en el repechaje.

Villa está empatado con Lyon y Midtjylland en la cima de la segunda competición europea en importancia con 15 puntos, merced a cinco victorias en seis partidos.

El cuadro inglés se recuperó de un mal comienzo de temporada y ahora es tercero en la Liga Premier, incluyendo una victoria de 2-1 obtenida el sábado sobre el líder Arsenal.

En St. Jakob-Park en Basilea, el fichaje de verano Evann Guessand puso a Villa 1-0 adelante en los albores del duelo tras un tiro de esquina antes de que Flavius Daniliuc igualara al conectar un tiro libre curvado de Xherdan Shaqiri.

Youri Tielemans, quien ingresó en el descanso, necesitó apenas ocho minutos para colocar un disparo de 20 metros en la esquina inferior de la red y restaurar la ventaja de Villa de forma definitiva.

El entrenador español del Villa, Unai Emery, ha ganado el trofeo de la Liga Europa cuatro veces durante sus períodos al mando de Sevilla y Villarreal.

Afonso Moreira y Pavel Šulc anotaron en los primeros 11 minutos para que Lyon asegurara una victoria de 2-1 sobre Go Ahead Eagles, mientras que Cho Gue-sung marcó el gol del triunfo para del equipo danés Midtjylland por 1-0 sobre Genk.

Después de ocho partidos, los ocho primeros en la tabla de 36 equipos avanzan directamente a los octavos de final en marzo.

Los equipos ubicados del noveno al vigésimo cuarto avanzan a una repesca en febrero.

En otros partidos, Celta de Vigo, que había sorprendido al anfitrión Real Madrid 2-0 el domingo en La Liga, volvió a la realidad con una derrota por 2-1 en casa ante Bolonia. Anderson Talisca anotó un hat-trick para Fenerbahce en una goleada de 4-0 como visitante frente a Brann.

Más temprano, el Real Betis se mantuvo invicto tras una victoria por 3-1 sobre el Dinamo en Zagreb.

Young Boys desperdició un penalti pero aún así logró una victoria de 1-0 sobre Lille, que jugó una hora con diez hombres tras la tarjeta roja a Ayyoub Bouaddi.

Stuttgart se recuperó de una goleada de 5-0 ante el Bayern Múnich en la Bundesliga al arrollar 4-1 al Maccabi Tel Aviv.

Dyche invicto

Igor Jesus entró a los 86 y aún tuvo tiempo para anotar un gol de último minuto para el Nottingham Forest en su victoria por 2 -1 en Utrecht.

El delantero firmó su cuarto gol de la campaña a dos minutos del final después de que el portero del Utrecht, Vasilis Barkas, dio rebote en el cabezazo de Dan Ndoye.

Arnaud Kalimuendo dio la ventaja a Forest al inicio del segundo tiempo antes de que Mike van der Hoorn igualara con un cabezazo.

Desde que Sean Dyche asumió como entrenador, Forest sigue invicto en la Liga Europa con tres victorias y un empate.

Celtic de Nancy pierde 3-0 ante Roma

Barnabás Varga anotó el gol de la victoria para completar una remontada del Ferencváros por 2-1 sobre el equipo escocés Rangers y se mantuvo invicto con cuatro victorias y dos empates.

El delantero Bojan Miovski dio a Rangers una ventaja de 1-0 antes de que Bence Ötvös igualara en el descuento de la primera mitad para los anfitriones, que son dirigidos por el exjugador del Celtic Robbie Keane.

Rangers continúa sin victoria en la fase de liga.

Niza sigue siendo el único equipo de la Liga Europa sin puntos después de una derrota 1-0 en casa ante Braga con un gol de Pau Victor.

Fue la octava derrota consecutiva para la escuadra francesa en las distintas competiciones.

Celtic marcó el debut europeo de su nuevo entrenador Wilfried Nancy con una derrota 3 -0 ante la Roma.

El defensor Liam Scales comenzó una noche para el olvido por parte del club escocés con un autogol y Evan Ferguson añadió dos tantos más desde dentro del área aún en los primeros 45 minutos. Arne Engels tuvo la oportunidad de descontar en el tiempo de reposición de la primera mitad, pero su penalti se fue al poste.

Conference League

En la tercera categoría, la Conference League, Crystal Palace barrió a Shelbourne 3-0 como visitante en Dublín con goles de Christantus Uche, Eddie Nketiah y Yeremy Pino.

La Fiorentina, dos veces monarca, venció al Dynamo de Kiev por 2-1, y Estrasburgo ganó 1-0 en Aberdeen para liderar la clasificación con 13 puntos en cinco partidos.







