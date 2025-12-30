Aston Villa, la gran sorpresa de la Liga en esta temporada

Cuando el Aston Villa estaba en una racha de cinco partidos sin ganar al inicio de la temporada de la Liga Premier, el equipo parecía más un candidato potencial al descenso que un contendiente al título.

El entrenador Unai Emery describía a sus jugadores como "perezosos". Las grandes figuras de Villa, incluidos los internacionales ingleses Ollie Watkins y Morgan Rogers, no mostraban ninguna forma en absoluto. Había grandes preocupaciones sobre la falta de actividad del club en la ventana de transferencias de verano.

¿Cómo ha cambiado el Aston Villa en la temporada?

¿Cómo, entonces, explicar la posición en la que se encuentra Villa de cara a su último partido de 2026? Con 11 victorias consecutivas en todas las competiciones, Villa está en su mejor racha ganadora en más de un siglo y se le considera un legítimo aspirante al título de la Liga Premier. De hecho, si vence al Arsenal, que ocupa el primer lugar, el martes, Villa estará empatado en puntos con los Gunners en la cima de la liga a mitad de su campaña. Ellos y el Manchester City se han separado del resto y están separados por tres puntos después de 18 de 38 partidos, con el Liverpool siete puntos más atrás en el cuarto lugar.

Y Villa no tendrá miedo del Arsenal. Después de todo, hace solo tres semanas, Villa anotó un gol en el último suspiro para derrotar a los líderes 2-1 en casa y mantener su racha ganadora. Eso continuó el sábado con un triunfo 2-1 viniendo desde atrás en el quinto lugar, el Chelsea, asegurado gracias a dos goles en la segunda mitad de Watkins.

Gran parte del éxito del equipo se atribuye a Emery, el entrenador español cuyas tácticas astutas, sustituciones oportunas y confianza en sus jugadores hacen que ninguna tarea sea insuperable. Como cuando Villa iba perdiendo —y estaba siendo superado— en Stamford Bridge el fin de semana, antes de la entrada de Watkins desde el banquillo. O cuando Villa se quedó atrás dos veces en West Ham dos semanas antes antes de ganar 3-2. O cuando Villa iba perdiendo 2-0 en Brighton el tres de diciembre, solo para remontar y ganar 4-3. Dos semanas antes de eso, Villa concedió temprano en Leeds y se recuperó para una victoria 2-1.

Detalles sobre el próximo partido entre Arsenal y Aston Villa

Esto significa que Villa va al Emirates Stadium —donde el Arsenal no ha perdido en ninguna competición esta temporada y ha sumado 25 puntos de 27 posibles en la Premier— buscando una sexta victoria consecutiva como visitante. El partido podría considerarse tanto una prueba de las credenciales para el título del Arsenal como de las de Villa. "No realmente", respondió Emery, exentrenador del Arsenal, el sábado cuando se le preguntó si su equipo puede mantenerse en la carrera por el título. Nadie le creerá tres días después si Villa —campeón inglés por última vez en 1981— suma otra victoria.

Partidos clave: El City, que está dos puntos detrás del Arsenal en el segundo lugar, no juega hasta el jueves cuando el equipo de Pep Guardiola viaja a Sunderland protegiendo una racha de ocho victorias consecutivas. El Liverpool se ha estabilizado sin ser completamente convincente y busca una quinta victoria consecutiva en un partido en casa contra el Leeds, también el jueves. El martes, el Chelsea —en quinto lugar— recibe al Bournemouth y el Manchester United, en sexto lugar, está en casa contra el Wolverhampton, que sigue sin ganar en lo que ahora es el peor inicio de campaña en la Liga Premier después de 18 partidos.

Impacto de Unai Emery en el rendimiento del Aston Villa

Jugadores a seguir: Dominic Calvert-Lewin ha anotado en cada uno de sus últimos seis partidos para el Leeds, lo que lo convierte en la mejor forma goleadora de su carrera mientras se dirige a Anfield para jugar contra el Liverpool. El aspirante inglés aún tiene un camino por recorrer para igualar la racha récord de anotaciones en la Liga Premier de Jamie Vardy de 11 partidos, de 2015 durante la asombrosa campaña ganadora del título del Leicester. Rayan Cherki se ha adaptado rápidamente al fútbol inglés tras su traslado de verano al Manchester City desde Lyon y está empatado en el mayor número de asistencias en la Liga Premier con siete, habiendo asistido un gol antes de anotar el gol de la victoria en Nottingham Forest el sábado.

Fuera de acción: El Arsenal tiene problemas defensivos para el partido contra el Villa, con los laterales derechos Jurrien Timber y Ben White, el lateral izquierdo Riccardo Calafiori y el central Cristhian Mosquera, todos ausentes en la victoria 2-1 del equipo sobre el Brighton el sábado. El centrocampista Declan Rice se vio obligado a jugar como lateral derecho de emergencia para ese partido. Mason Mount esperaba que sus problemas de lesiones quedaran atrás después de finalmente establecerse en el equipo del Man United. Sin embargo, Mount salió con una lesión no especificada en la victoria 1-0 sobre el Newcastle el viernes y está siendo evaluado antes del viaje de los Wolves a Old Trafford.

Fuera del campo: La ventana de transferencias de enero está a punto de abrirse y el delantero del Bournemouth, Antoine Semenyo, está listo para ser una figura central en ella. El internacional ghanés ha sido vinculado con la mayoría de los equipos principales de la Liga Premier, pero el Manchester City parece estar mejor posicionado para ficharlo. Sky Sports informó el lunes que el City ha iniciado conversaciones con el Bournemouth sobre el fichaje de Semenyo, quien tiene una cláusula de rescisión de 65 millones de libras (87 millones de dólares).