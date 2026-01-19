Aston Villa cae ante el Everton

Aston Villa se convirtió en el último aspirante al título en tropezar en un fin de semana de resultados sorprendentes en la Liga Premier, al sucumbir el domingo 1-0 ante el visitante Everton tras un error defensivo.

¿Cómo ocurrió la derrota de Aston Villa?

Después de que el defensa central Pau Torres perdiera el balón al borde de su área y el argentino Emiliano Martínez fallara al detener un disparo débil, Thierno Barry aprovechó para anotar el único gol a los 59 minutos.