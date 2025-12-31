Arsenal golea al Villa

Arsenal aseguró que terminará el año en la cima de la Liga Premier tras aplastar el martes 4-1 al Aston Villa, en un duelo en que todos los goles fueron conseguidos en la segunda mitad.

El cuarto gol, anotado por el suplente brasileño Gabriel Jesus un minuto después de entrar, puso de manifiesto las variantes con las que cuenta el Arsenal en el banquillo esta temporada. El entrenador español Mikel Arteta festejó la victoria jubiloso, chocando las manos con sus asistentes al final del partido.

La goleada en casa colocó al Arsenal cinco puntos por delante del Manchester City, que juega en Sunderland en el primer día del Año Nuevo, y seis unidades por encima del propio Villa, que ocupa el tercer lugar.

"Es una noche hermosa. Fue un partido muy duro, como sabíamos que sería, porque es un oponente de primer nivel", dijo Arteta al medio Sky Sports. "La forma en que comenzamos la segunda mitad fue increíble, realmente intensificamos el ritmo y fuimos eficientes en todo lo que hicimos".

El Arsenal no ha ganado la Liga Premier desde 2004 y la presión está sobre Arteta para lograrlo.

"Sabemos lo que queremos en 2026", dijo Arteta.

En otros encuentros, el Chelsea empató 2-2 en casa contra el Bournemouth; el Newcastle ganó 3-1 al modesto Burnley; y el Manchester United empató 1-1 como local contra el colista Wolverhampton.

El West Ham, que está teniendo dificultades, empató 2-2 con el visitante Brighton y el Everton ganó 2-0 en el feudo de Nottingham Forest.

Compartiendo los goles

Ningún jugador del Arsenal está cerca de la cima de la tabla de goleadores esta temporada, pero compartir los goles podría ser la fortaleza del equipo.

El defensor brasileño Gabriel Magalhães anotó de cabeza al inicio de la segunda mitad tras un córner que tuvo como destinatario a este especialista en jugadas a balón parado. El mediocampista Martín Zubimendi marcó a los 52.

El extremo belga Leandro Trossard consiguió un excelente tercer gol con un remate combado desde el borde del área a los 69 y participó en el cuarto, también con efecto y al mismo rincón desde prácticamente el mismo lugar a los 78 por parte de Jesus después de que el Arsenal lanzó un contraataque espectacular desde el fondo.

La victoria fue aún más impresionante considerando que el Arsenal no contó con el mediocampista clave Declan Rice por una lesión de rodilla y el Villa venía de 11 victorias consecutivas en todas las competiciones.

Gabriel cabeceó a corta distancia en una jugada en que aparentemente cometió falta con un codo sobre el arquero argentino Emiliano Martínez. El cuerpo arbitral descartó la infracción sobre el "Dibu".

Zubimendi definió con confianza después de que el capitán Martin Ødegaard ganó el balón en el mediocampo y avanzó antes de enviar un balón perfecto detrás de la defensa del Villa.

Ollie Watkins anotó un gol de consolación en el tiempo de descuento para el Villa.

Defensa pobre le cuesta al Chelsea

David Brooks del Bournemouth anotó temprano con un remate corto después de que el Chelsea no lograra lidiar con un saque de banda desde la derecha.

Cole Palmer igualó a los 15 minutos con un penalti otorgado tras una revisión de video que determinó que la rodilla de Antoine Semenyo había golpeado la pierna del delantero brasileño Estevão.

El mediocampista argentino Enzo Fernández le dio la ventaja al Chelsea a mitad del primer tiempo, pero el conjunto londinense regaló el empate al Bournemouth cuando un defensor cabeceó tras un saque de banda desde la izquierda y Justin Kluivert anotó a segundo palo para el 2-2.

El Chelsea es quinto y está igualado en 30 puntos con el United, que ocupa el sexto lugar.

United neutralizado por los Wolves

El Manchester United se adelantó con un disparo desviado de Joshua Zirkzee a los 27 minutos, pero Ladislav Krejcí igualó cerca del descanso por los Wolves con un potente cabezazo hacia abajo.

Fue el primer punto del entrenador de Wolverhampton, Rob Edwards, desde que asumió el cargo en noviembre.

Un gol en tiempo de descuento de Patrick Dorgu para el United fue anulado por fuera de juego, tras consultar el VAR.

Wissa anota para el Newcastle

Yoane Wissa anotó su primer gol en la liga desde que se unió procedente del Brentford mientras el Newcastle se movía al décimo lugar.

El Newcastle estaba 2-0 arriba en los primeros siete minutos. El brasileño Joelinton fue asistido desde la banda izquierda por Anthony Gordon y Wissa empujó el balón desde cerca tras un desorden en el área.

Josh Laurent recortó un gol de diferencia para el Burnley a mitad del primer tiempo. El Newcastle sobrevivió a momentos de nerviosismo antes de que el brasileño Bruno Guimarães sellara la victoria con una vaselina en el tiempo de descuento.

Burnley, situado penúltimo está a dos puntos detrás del West Ham en el 18vo lugar.

Garner y Paquetá brillan

El Everton anotó a los 19 minutos cuando James Garner remató bajo tras ser asistido por Dwight McNeil por la derecha.

Garner giró hábilmente en el mediocampo antes de abastecer a Thierno Barry con un pase que rompió la defensa para hacer el 2-0 contra el Forest a los 79.

El West Ham tomó una ventaja temprana contra el Brighton cuando el delantero Jarrod Bowen aprovechó un exquisito pase del brasileño Lucas Paquetá desde la mitad del campo y disparó rasante al rincón.

El veterano delantero Danny Welbeck igualó para el Brighton desde el punto de penalti para su octavo gol de la temporada, y luego impactó el travesaño con un penalti al estilo Panenka en la primera mitad.

Paquetá convirtió su penal en el descuento de la primera mitad, pero Joël Veltman igualó para el Brighton a los 61 tras un córner.

El campeón defensor Liverpool recibe al Leeds el jueves.



