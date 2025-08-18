Arsenal se impone de visita al ´ManU´

El Arsenal le provocó el primer dolor de cabeza al técnico Rúben Amorim, luego de meterse a Old Trafford y vencer 1-0 al Manchester United.

En partido de la Fecha 1 de la Premier League, los Gunners de Mikel Arteta se valieron de un tanto de Riccardo Calafiori para sumar sus primeros puntos de la temporada.

Corría el minuto 13 del partido, cuando en un cobro de tiro de esquina cerrado, el meta local Altay Bayindir falló el momento de despejar el balón dentro de su área chica y le facilitó las cosas al lateral Calafiori, quien remató con la cabeza para definir el único tanto del partido.

El cuadro local intentó una y otra vez, pero el Arsenal se plantó con mucha idea y logró salir con la victoria.

El guardameta David Raya sacó todo lo que le llegó, destacando un cabezazo de Bryan Mbeumo al 72´ y recostar a su lado izquierdo para evitar el gol del empate. En la primera parte, Patrick Dorgu sacó un bombazo de zurda, pero el esférico fue directo al poste.

Al 88´, el brasieño Matheus Cunha tuvo una gran oportunidad, pero no logró rematar cuando se encontraba dentro del área chica. Al final el sudamericano sumamente molesto pedía una falta del defensor.

Minutos después, al equipo visitante se le presentó el chance de asegurar el triunfo, cuando Bukayo Saka recibió dentro del área y cuando sacó su disparo de zurda, el defensor Matthijs de Ligt se interpuso para mandar a tiro de esquina.

Ahora Arsenal es uno de los seis equipos que lucen con 3 puntos en la tabla, pero el que se adueñó del liderato es el Manchester City, luego de su goleada de 4-0 ante el Wolverhampton.

El próximo domingo, el United visitará al Fulham de Raúl Jiménez, mientras que el Arsenal recibirá, el sábado, al Leeds United.



