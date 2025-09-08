Ecuador no pierde pero tampoco convence al cerrar eliminatorias ante Argentina

Ecuador lleva cinco partidos sin conocer la derrota, sin encajar goles en los últimos cuatro, y se clasificó anticipadamente al Mundial, pero tampoco convence a varios sectores de la afición y la prensa, especialmente por la impronta del técnico Sebastián Beccacece cuando se apresta a recibir a la vigente campeona Argentina en el último encuentro de las eliminatorias de Sudamérica.

"Con el mismo respeto que a todos los rivales, se trata del campeón del mundo", dijo el argentino Beccacece de cara al duelo del martes en la ciudad portuaria de Guayaquil. "Queremos romper una racha y poderle ganar".

La Albiceleste, amplia líder de las eliminatorias, tiene previsto llegar horas antes del partido, sin el astro Lionel Messi. El técnico Lionel Scaloni decidió liberarlo para que se reincorpore al Inter Miami de la MLS.

En lo que fue la última función oficial del delantero de 38 años con la casaca albiceleste en su tierra natal, Messi jugó el jueves pasado y anotó dos goles en la victoria 3-0 sobre Venezuela.

Acerca de su futuro con la selección, Messi dijo que solo disputará el Mundial del año próximo si se siente apto físicamente.

Scaloni señaló que no ha hablado al respecto con Messi: "Sólo sé lo que declaró y se va a tomar con tranquilidad este tiempo", dijo.

El Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá asoma como el último gran torneo de la "Pulga" con la selección.

Para enfrentar a Ecuador, el equipo visitante podría incluir a figuras nuevas en su alineación en distintas posiciones. Argentina lidera en solitario la tabla de posiciones con 38 unidades, 10 más que Brasil, su perseguidor inmediato, y 12 más que Ecuador, ocupante de la cuarta posición.

Lionel Scaloni, el técnico de Argentina, señaló que "es importante ver otros jugadores en el partido" y anticipó que la idea "es hacer algunos cambios, porque creo que los que jugaron menos merecen tener minutos en cancha".

Aparte de la ausencia de Messi, el central Cristian Romero quedó descartado por suspensión.

Scaloni alabó a Ecuador: "Es de las mejores selecciones del mundo, no solo de Sudamérica, nos van a hacer las cosas difíciles a nosotros y a cualquiera con los que se enfrenten en el Mundial".

Son palabras mayores, pero en Ecuador no están del todo convencidos con el proyecto de Beccacece.

Si bien la clasificación, el gran objetivo, se logró antes de la última doble fecha, el entrenador argentino parece tener pendiente un desafío adicional: convencer a toda la afición y la prensa, que no ha cesado de criticarlo por lo que consideran polémicas decisiones.

Una de ellas fue la convocatoria y debut en las eliminatorias del juvenil Darwin Guagua, quien ni siquiera había actuado en la primera división en su club, Independiente del Valle, así como la convocatoria del portero Moisés Ramírez, ahora en el Kifisia de Grecia, que llevaba seis meses en el banco.

Ante la lluvia de críticas, Beccacece se mantuvo firme en que las decisiones sobre los jugadores convocados y la alineación del combinado las toma él.

Entre los puntos altos de la Tri están la zona de defensa, considerada la más sólida de las eliminatorias. Ha recibido cinco goles en 17 partidos, pero del otro lado de la moneda está la delantera, que evidencia un profundo déficit de efectividad, reflejado en empates 0-0 en sus últimos cuatro partidos.

Ante la exigencia de la prensa de llamar a los goleadores del torneo local, Beccacece adujo que no puede llamar a varios delanteros porque su propuesta técnica es con un solo delantero y que además no puede cambiar jugadores para cada partido. Quien es fijo en ese puesto es Enner Valencia, del Internacional de Porto Alegre, quien ha anunciado que el martes se despedirá en casa de la selección.

Beccacece llegó en agosto del año pasado para reemplazar al español Félix Sánchez Bas, y tomó al equipo con tres puntos menos por la sanción de la FIFA por la alineación irregular de un jugador en las eliminatorias pasadas.