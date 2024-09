Colombia recibe a Argentina con aires de revancha

Barranquilla, Colombia

Casi dos meses después de caer ante Argentina en la final de la Copa América, Colombia recibirá el martes a los bicampeones continentales con el objetivo de tomar desquite.

A plena tarde en el estadio Metropolitano de Barranquilla, las selecciones que disputaron el título continental en Miami en julio pasado se volverán a enfrentar, esta vez por la octava fecha de la eliminatoria sudamericana hacia el Mundial de 2026.

Argentina, tras derrotar 3-0 el jueves a Chile, se afianzó en la primera posición de la tabla de la fase de clasificación, con 18 puntos, cuatro más que Uruguay.

Colombia mantuvo su invicto después de rescatar el viernes un empate 1-1 ante Perú, que la dejó tercera con 13 unidades.

Los seis primeros combinados jugarán la Copa del Mundo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá, mientras que el séptimo clasificado disputará un repechaje contra una selección de otra confederación.

Luis Díaz, autor del tanto de la Tricolor en Lima, dejó claro que el encuentro frente a los campeones del mundo no será una fecha más en su calendario.

"Siempre vamos a querer ganarle a equipos grandes", comentó el delantero del Liverpool de la Liga Premier. "Perdimos una final con ellos, pero el fútbol te da muchas revanchas".

Una de las novedades de Colombia será la presencia del capitán James Rodríguez, quien ingresó en el segundo tiempo ante Perú y registró sus primeros minutos de acción desde la final de la Copa América. El mediopunta ha vuelto al fútbol europeo — fichó con el Rayo Vallecano español — tras ser consagrado como el mejor jugador del torneo continental.

El defensa Yerry Mina será baja por acumulación de amonestaciones.

CALOR EN JUEGO

Argentina llegó la noche del domingo a Barranquilla, donde se encontró con la alta temperatura de la región caribeña, que a la hora del partido (3:30 de la tarde) alcanzará 32 grados centígrados.

"Es un horario que no debería ser", expresó el seleccionador argentino Lionel Scaloni, quien luego matizó sus palabras en la rueda de prensa antes del viaje a Colombia. "Es igual para los dos, no digo que tenga ventaja uno u otro, pero el horario no ayuda al espectáculo".

Además de las condiciones climáticas, la Albiceleste está atenta al estado físico de los volantes Alexis Mac Allister, por una sobrecarga en el aductor derecho, y Nicolás González, debido a un golpe en el talón izquierdo.

La única ausencia confirmada es la del arquero suplente Juan Musso, que fue excluido de la convocatoria por dolores en la espalda.

Scaloni — quien llegará a 79 partidos en el banquillo del seleccionado argentino e igualará la línea de César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo — también deberá cubrir la baja de Lionel Messi, quien aún está en recuperación de la lesión en el tobillo derecho que sufrió en la final de la Copa América.

"Argentina tiene muy buenos jugadores y tiene un proceso de siete años", comentó el seleccionador de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo. "Pero un jugador como Messi, que define el partido en una jugada, nadie quiere tenerlo en contra".

Leandro Paredes, Giovani Lo Celso y Paulo Dybala, que vistió el dorsal 10 y marcó ante Chile, son algunos de los nombres que podrían colarse en el once de Argentina.

NÚMEROS A FAVOR DE LA ALBICELESTE

Colombia no vence a Argentina por eliminatorias desde 2007 y, en general, solo ha ganado tres de los 18 partidos contra su rival por la clasificación mundialista.

Los locales tendrán menos apoyo del habitual por la sanción de 25% menos de aforo impuesta por la FIFA por retraso en el choque contra Chile y la actitud discriminatoria de su afición el pasado septiembre, así como por el lanzamiento de objetos y retraso también en el duelo con Uruguay en octubre.