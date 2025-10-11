México, fuera del Mundial Sub 20

Con un gol al comienzo de cada tiempo, Argentina quebró los sueños de México en el Mundial Sub-20 al vencerlo el sábado por 2-0 para avanzar a las semifinales. Enfrentará a Colombia, que remontó un marcador adverso para superar 3-2 a España.

Maher Carrizo abrió el marcador a los 8 minutos al rematar un rebote del arquero mexicano Emmanuel Ochoa, quien no pudo contener un potente zurdazo del delantero Alejo Sarco. El ingresado Mateo Silvetti amplió la cuenta a los 56, después de una incursión del defensor Juan Villalba, quien filtró un pase en profundidad al delantero de Inter Miami. Ganó en velocidad y sacó un remate incontenible para Ochoa.