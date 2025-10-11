Deportes

México, fuera del Mundial Sub 20

Los goles de Argentina dejan a México fuera del Mundial Sub 20
  • Por: Agencia AP
  • 11 / Octubre / 2025 - 08:54 p.m.
  • COMPARTIR
México, fuera del Mundial Sub 20

Argentina frustra los sueños de México.

Con un gol al comienzo de cada tiempo, Argentina quebró los sueños de México en el Mundial Sub-20 al vencerlo el sábado por 2-0 para avanzar a las semifinales. Enfrentará a Colombia, que remontó un marcador adverso para superar 3-2 a España.

Maher Carrizo abrió el marcador a los 8 minutos al rematar un rebote del arquero mexicano Emmanuel Ochoa, quien no pudo contener un potente zurdazo del delantero Alejo Sarco. El ingresado Mateo Silvetti amplió la cuenta a los 56, después de una incursión del defensor Juan Villalba, quien filtró un pase en profundidad al delantero de Inter Miami. Ganó en velocidad y sacó un remate incontenible para Ochoa.

 

EL MAÑANA RECOMIENDA