A tiempo extra: Argentina vs Francia

PREVIO

Lionel Messi, sin lugar a dudas, tiene o tendrá un lugar entre los mejores jugadores de la historia, y lo refrendará si gana la Copa del Mundo en el juego de mañana domingo entre Francia y Argentina, pero el reinado del argentino puede ser corto.

MESSI

Messi tiene 35 años de edad, ha manifestado que ésta será su última Copa del Mundo y quizá dentro de pocos años dé a conocer su adiós definitivo de las canchas de juego.

MBAPPÉ

Entonces... ¿Quién cabalgará por los verdes campos de juego con la etiqueta de mejor del mundo? Todos señalan al francés Kylian Mbappé.

El delantero va en marcha no sólo a colgarse la marca de mejor del mundo, sino de romper varias récords que parecían estaban destinados a ser propiedad sólo de superdotados.

Mbappé, de apenas 23 años de edad, ya tiene un título del mundo colgado en su pared y lleva nueve goles en apenas su segundo Mundial, números que lo catapultan como digno heredero de las actuales figuras del futbol.

Y también las de antes, porque su camino es muy comparado con el de un tal Edson Arantes Do Nascimento, Pelé, quien también a muy corta edad levantó la Copa del Mundo en todo lo alto.

El delantero del Paris Saint-Germain quizá no es tan carismático como Lionel Messi o provoca tanta admiración como Cristiano Ronaldo, pero es efectivo. "Kylian habla con los pies, y lo hace muy bien. Forma parte de esos jugadores fuera de serie que responden, que aparecen en el momento preciso", mencionó su técnico, Didier Deschamps.

Moral no le falta al llamado heredero, porque en diversas ocasiones ha mencionado que cree que no hay nadie mejor que él: "En mi cabeza siempre me digo que soy el mejor, porque así no te pones límites e intentas dar la mejor versión de ti mismo", comentó en una entrevista a un canal galo.

Así que al final, el Mundial de Qatar 2022 dejará muchos puntos claros.

El adiós del portugués Cristiano Ronaldo de la alta competencia.

La confirmación de Lionel Messi como parte de la corte futbolística.

Y el posicionamiento de Mbappé como el gran heredero al trono.