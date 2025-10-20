Marruecos se corona campeón en Copa Mundial Sub-20 FIFA

La selección de Marruecos se proclamó campeona de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA tras vencer 2-0 a su similar de Argentina en la gran final celebrada en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

El conjunto marroquí acabó con el invicto de la albiceleste, además de impedir su séptima coronación en un Mundial de la especialidad. Con un doblete de Yassir Zabiri, Marruecos firmó su primer campeonato mundial en un torneo con límite de edad.

Si Argentina quería ser el equipo campeón del mundo en la categoría, solo tenía que repetir lo que sí hizo la Selección Mexicana en el Mundial celebrado en Chile: vencer a Marruecos. El Tricolor se enfrentó a la ahora selección campeona en el último duelo de la fase de grupos y ante todo pronóstico, consiguió la victoria.

Marruecos pudo terminar el Mundial invicto, pero se cruzó con la genialidad de Gilberto Mora, quien desde los once pasos le dio el triunfo a México en el estadio Elías Figueroa Brander.