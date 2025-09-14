¡Sexto triunfo consecutivo!

El árbitro Joaquín Alberto Vizcarra robó reflectores en el triunfo de Cruz Azul sobre Pachuca, 1-0 con un penal acertado por Gabriel Fernández.

Mucha polémica en la Bella Airosa, en particular por la jugada clave que derivó en la anotación del "Toro", al 65´.

Y es que Alonso Aceves despejó el balón en el área, pero en su movimiento contactó a Ignacio Rivero en la cabeza, quien se lanzó de palomita. El VAR llamó al silbante, quien tras revisar el monitor determinó que el jugador del Pachuca puso en peligro la integridad del adversario: penal y tarjeta roja.

Aceves no era el único enloquecido. El técnico Jaime Lozano también estaba molesto y mucho más su auxiliar Ryota Nishimura. Mientras, a Rivero le colocaron un vendolete tras contenerle la hemorragia.

Un juego en el que los Tuzos no aprovecharon la superioridad numérica cuando Jesús Orozco Chiquete clavó los tachones a Jhonder Cádiz y por lo cual el cementero fue expulsado al 19´.

Los Tuzos exigieron al portero Kevin Mier, pero este respondió en tiros de Alexei Domínguez y Alan Bautista, así como al achicar ante Cádiz y Oussama Idrissi.

En aquella jugada en la que Idrissi por poco marca, Luis Quiñones pisó en el tobillo a Carlos Rotondi, acción que ameritó que el árbitro Vizcarra fuera al VAR y determinara expulsar al jugador de los Tuzos, al 56´, cinco minutos después se produjo la jugada de la polémica.

"Esto no es roja y mucho menos penal. Quien juega el balón correctamente con la parte interna del pie es Aceves y Riveros (sic) de Cruz Azul llega tarde e invade el espacio del defensor. Se produce un contacto accidental y que es provocado por Riveros. ¿Qué acción incorrecta hizo el jugador de Tuzos?, escribió el ex árbitro Fernando Guerrero", en X.

Con esto, la Máquina llegó a seis triunfos consecutivos y a 20 puntos y espera resultados para saber si termina la fecha como líder, mientras que Pachuca se quedó con 13 unidades y cuatro juegos sin ganar.

EMPATAN 2-2 ANTE SANTOS

ATLAS NO GANA NI CON COCCA NI EN SU CASA

Atlas no puede ganar con Diego Cocca como técnico. De manera dramática, a su más puro estilo, el Atlas se dejó empatar 2-2 ante Santos Laguna ante 13,982 aficionados que asistieron a gozar y sufrir al Estadio Jalisco. Así, Atlas, bajo el mando de Cocca llegó a su cuarto partido sin ganar con dos empates y dos derrotas. Un empate amargo que dejó al Atlas con 6 puntos, mientras que Santos llegó a 7 unidades.