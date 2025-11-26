Favoritos en apuestas

En la actualidad, el aficionado tiene infinidad de herramientas para darse una idea de lo que podría ser el resultado final de un partido. Más allá de su conocimiento y fanatismo, hay situaciones que podrían influir en su perspectiva.

Probablemente, la Inteligencia Artificial (IA) comienza a ganar terreno en el mundo de los deportes, pero también hay un rubro que llegó para quedarse: Las casas de apuesta.

Este miércoles por la noche, comienza la Liguilla del Apertura 2025 con tres enfrentamientos, pero —más allá de la ronda de cuartos de final— hay un panorama en las apuestas que vislumbra lo que podría ser el desenlace del certamen.

Con un momio de +300, tanto el Toluca como el América son los favoritos para coronarse; el Cruz Azul (+400) y el Guadalajara (+450) continúan la lista. Es decir, en el caso de los Diablos Rojos y las Águilas, si se invierte en alguno y se coronan, por cada 100 pesos arriesgados, se recuperarán, además, de otros 300.

Para sorpresa de muchos, los Tigres (+500) y el Monterrey (+800) se encuentran debajo de las Chivas, por lo menos en la perspectiva de los pronósticos. Los Xolos y el FC Juárez, los dos equipos que clasificaron a cuartos de final por la vía del Play-In, comparten un momio de +2500.

Las apuestas son un motivo extra para que el aficionado mexicano se acerque a los deportes. Además, para saber la probabilidad de los resultados, aunque estos no siempre se den.

Lo que dan a cada invitado

Equipo Momio

Toluca +300

América +300

Cruz Azul +400

Guadalajara +450

Tigres +500

Monterrey +800

Tijuana +2500

FC Juárez +2500