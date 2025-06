Martinoli tunde al América por no llegar al Mundial de Clubes

CIUDAD DE MÉXICO.- Las reacciones por la dolorosa derrota del Club América ante el LAFC, en el duelo de repechaje por un boleto al Mundial de Clubes, continúan ahora generando una fuerte crítica por parte de Christian Martinoli.

El narrador estelar de TV Azteca, quien le dio voz a la final de la Liga MX, en la que la escuadra de André Jardine cayó ante los Diablos Rojos del Toluca, se presentó en un espacio de la televisora en el que no dudó en lanzar un fuerte dardo a la institución azulcrema.

En compañía de Luis García y David Medrano, Martinoli catalogó de vergonzoso lo ocurrido con el equipo azulcrema, que llegó al partido contra el representante de la MLS como favorito, quedándose sin la oportunidad de llegar al torneo de la FIFA.

"A mí lo que me pareció vergonzoso es mover todo tu sistema, que es poco poderoso, para buscar un maldito partido justificado (vs LAFC), para ver si podemos meternos a una fiesta a la cual no estamos invitados", comentó en la mesa de Los Protagonistas.

El debate de los comentaristas en el programa siguió, también reaccionando a la postura de Jesús Martínez Munguía, presidente del Club León, quien durante el partido mostró su apoyo para el cuadro estadounidense y celebró la derrota de las Águilas.

"Lo de León me pareció corriente, vergonzoso y ardido", comentó David Medrano, una opinión que fue respaldada por Luis García, quien se mostró incrédulo al ver la celebración de otros equipos mexicanos ante la derrota de uno de sus representantes.