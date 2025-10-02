Toluca se corona en la Campeones Cup 2025 tras vencer a LA Galaxy

El incendio de los "Diablos Rojos" de Toluca continúa ardiendo en rojo vivo. Mientras la noche caía en el Dignity Health Sports Park, el equipo del balompié mexicano sufrió, pero derrotó (2-3) al LA Galaxy. Una victoria que les permitió pintar de escarlata el trofeo de la Campeones Cup 2025.

El estratega de los "choriceros", Antonio Mohamed, se mostró sereno. Si bien es cierto que los "Diablos Rojos" de Toluca advirtieron que tenían hambre de un tercer título, la tranquilidad del "Turco" fue sorpresiva... Al menos, hasta que terminó el primer capítulo del juego.

Corría el minuto treinta y seis del partido cuando Diego Fagúndez cobró el penal que hundió, momentáneamente, a la escuadra del balompié mexicano. Sin mayor acción, más que una tanda de tarjetas amarillas por jugadas peligrosas, los "Galácticos" se fueron al descanso con una cómoda ventaja de un gol.

La templanza abandonó el rostro del "Turco" Mohamed, quien entró furiosamente a la cancha del Dignity Health Sports Park para encarar al arbitraje. El estratega no se guardó sus palabras, por lo que atestiguó una tarjeta roja que lo obligó a mirar desde lejos el resto del partido. Resignado.

En medio de la incertidumbre, los "Diablos Rojos" rescataron el empate. Mientras el reloj marcaba el minuto cincuenta y tres, Nicolás Castro remató con la derecha desde fuera del área, dándole un suspiro a los escarlatas.

La anotación fue suficiente para que el juego de Toluca se tornara más agresivo. Incluso, Paulinho ilusionó con la posibilidad de un segundo gol. Sin embargo, tras una revisión en el VAR, el tanto terminó en una promesa. Anulado, sin mayor esperanza.

En el minuto ochenta y tres, los "Galácticos" aprovecharon el bajón emocional que vivieron los "Diablos Rojos" para propinarles una segunda anotación, obra de Gabriel Pec.

A lo lejos, la mirada resignada del "Turco" Mohamed lo decía todo. Sin embargo, cuando la situación parecía perdida para Toluca, Franco Romero remató con la derecha en el minuto ochenta y ocho.

Los "Diablos Rojos" despertaron. Y cuando el pronóstico indicaba que el partido se iría a tiempo extra o tanda de penales, Federico Pereira anotó el último y tercer gol de los escarlatas, gracias a una asistencia incendiaria de Helinho.

Con esto, los "Diablos Rojos" de Toluca conquistaron su tercer título en lo que va del año, bajo la dirección de Antonio Mohamed. Este último con sabor internacional, desplazando al LA Galaxy que se coronó en la Major League Soccer.