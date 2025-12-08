No hay quinto malo

El Toluca sufrió demasiado con el Monterrey y tuvo que esperar hasta el último minuto para asegurar su clasificación a la final del Apertura 2025, donde buscará el bicampeonato.

Los Diablos Rojos recuperaron la memoria goleadora y derrotaron (3-2) a los Rayados en la vuelta de las semifinales, disputada en el estadio Nemesio Diez, aunque avanzaron a la disputa por el título, gracias a la posición en la tabla general; el marcador global de la serie terminó 3-3.

Tras concretarse el pase a la última instancia del torneo, el director técnico escarlata, Antonio Mohamed, manifestó su alegría por estar a 180 minutos de levantar un nuevo trofeo.

"Estamos muy felices todos de estar en la final. Ahora, viene lo más importante, nos quedamos un paso más y tenemos que prepararnos muy bien para buscar ganarla; llegamos hasta acá para ganarla. Estamos con la ilusión de hacer historia con este club", declaró.

En conferencia de prensa, el "Turco" reconoció que, para el Toluca, "sería hermoso poder coronar este año con otro título". Considera que su equipo se merece cerrar el 2025 siendo campeón.

"La familia y la unión que tiene este grupo es lo que nos ha traído hasta acá, [también] una idea de jugar al futbol y de ser el equipo que más goles hizo y que más punto sacó. Somos muy justos ganadores de la serie. Esperemos que se cumpla la [cábala de que], cuando eliminamos a Monterrey, salimos campeones", manifestó.

No obstante, el ganador de cuatro títulos de Liga MX aceptó que sus Diablos Rojos vivieron mucho dramatismo para evitar que el Monterrey les marcara el gol que los hubiera dejado eliminados.

"La alegría es doble cuando se gana de esta manera, sufriendo se disfruta más. Inconscientemente, a veces te tiras para atrás, encontramos el 3-0 y nos relajamos un poco. En estas instancias, como es la Liguilla mexicana, cualquier cosa puede pasar, te agarra el temor y, por eso, pusimos otro central para poder rechazar y para ganar esos duelos que se iban a hacer en el área", puntualizó.

De igual forma, Antonio Mohamed no dejó pasar la oportunidad de criticar fuertemente el trabajo del cuerpo arbitral, encabezado por Luis Enrique Santander, ya que considera que no existió infracción de Marcel Ruiz sobre Anthony Martial, por lo que no debió haber señalado la pena máxima.

"Parece ser que le dieron un empujoncito [al Monterrey] porque cómo vas a cobrar penal, es increíble; no era falta, pero ni cerca.

Eso hace que el trámite del partido modifique. Son decisiones que toman los árbitros, a veces un poco condicionados. Nunca digo nada, pero es una parte psicológica del partido y se tuavo que sufrir; habló del arbitraje aun ganando", externó el "Turco" luego de la clasificación del Toluca a la final del Apertura 2025.

APÚNTELE

El "Turco" le dio el primer campeonato de su historia a los Xolos en el Apertura 2012.

Mohamed se coronó con el América en el Apertura 2014 ante Tigres en el torneo Apertura 2014.

En el Apertura 2019 cuando el "Turco" se coronó con Monterrey, anteriormente perdió dos finales con "Rayados".

Hace seis meses ,Mohamed rompió la sequía de 15 años sin título del Toluca.

´VAMOS A ESPERAR LA EVOLUCIÓN´

ESTÁ EN DUDA ALEXIS VEGA PARA LA FINAL

Los Diablos Rojos tendrán que encarar la disputa por el campeonato con una baja sumamente sensible, la de Alexis Vega. En conferencia de prensa, el director técnico escarlata, Antonio Mohamed, confirmó que el extremo mexicano no podrá estar disponible para jugar el primero de los dos partidos, aunque no pierde la esperanza de recuperarlo para el segundo.

"Veremos cómo es la semana de él, tiene ocho días y vamos a esperar la evolución que tenga. Me gustaría que esté, pero tampoco lo vamos a exponer a una lesión más grande; posiblemente, si está, estará en la vuelta", declaró.

El "Turco" aceptó que todo "dependerá" de cómo mejore Alexis Vega a lo largo de los próximos días y explicó qué fue lo que le pasó realmente y que no le ha permitido estar al 100% físicamente. "Hizo [bien] la recuperación y, en un momento, cuando ya estaba para jugar con Juárez, hizo una jugada parecida a cuando se lesionó y sintió otra vez un tirón en la pierna, las fibras se rompieron y sigue adolorido; eso fue lo que pasó, esa es la única realidad", reveló.