Lionel Messi podría jugar en el estadio Azteca en el 2026

Este martes se llevó a cabo el sorteo de la Concacaf Champions Cup 2026, por el cual los seis equipos de la Liga MX ya conocen a sus rivales en el torneo de clubes más importante de la región. En dicho campeonato estará también Lionel Messi, campeón con el Inter Miami de la MLS Cup hace unos días.

¿Quiénes son los rivales del América en la Concacaf Champions Cup?

El astro argentino podría enfrentar al América si es que el Inter Miami y las Águilas cumplen con su papel de favoritos en las primeras rondas. El primer rival del América será el Olimpia de Honduras, y en caso de avanzar, jugaría contra el ganador de la serie entre el Philadelphia Union de Estados Unidos y el Defence Force de Trinidad y Tobago. Si eso sucede y el último tricampeón del fútbol mexicano se impone en octavos de final, jugaría los cuartos de final contra el Inter Miami de Lionel Messi y compañía, siempre y cuando las Garzas ganen su partido contra el ganador del cruce entre Nashville SC y Ottawa.

Detalles del historial de Messi contra equipos de Liga MX

Historial de Lionel Messi vs equipos de Liga MX:

- América vs Barcelona: partido amistoso en 2006, empató 4-4.

- Chivas vs Barcelona: amistoso en 2009, empató 1-1.

- Atlante vs Barcelona: Mundial de Clubes 2009, ganó el equipo español 3-1 con gol del argentino.

- León vs Barcelona: Trofeo Joan Gamper 2014, ganó el Barcelona 6-0 con gol de Messi.

- Cruz Azul vs Inter Miami: ganó el conjunto estadounidense 2-1 por Leagues Cup con gol de la "Pulga".

- Rayados de Monterrey vs Inter Miami: Por la Concachampions del 2024, ganó la Pandilla 3-1.

- América vs Inter Miami: amistoso, empate 2-2. Messi mete gol.

- Necaxa vs Inter Miami: por la Leagues Cup, empataron 2-2, aunque ganó el Inter por penales.

Así, el ganador de ocho Balones de Oro tiene solamente una derrota oficial contra equipos mexicanos y los responsables son los Rayados de Monterrey.