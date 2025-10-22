Sufre América para derrotar al Puebla

No importa el número de ausencias que presentó el América, no ganar ante el Puebla, el peor equipo del torneo, era algo imperdonable para los de André Jardine.

Por fortuna para la causa americanista, las Águilas vinieron de atrás para rescatar un agónico triunfo (2-1) y retomar el subliderato del torneo Apertura 2025.

Sí, son siete ausencias las que presentó el cuadro azulcrema la noche de este martes, pero ni eso era justificación para el ridículo que pasaban los de Coapa.

Después de un empate sin goles al medio tiempo y un estruendoso abucheo por parte de la afición capitalina, lo peor comenzó con el gol de Emiliano Gómez al minuto 52. La Franja sorprendía a una triste e inoperante América.

La mala exhibición del pasado sábado ante Cruz Azul aún dolía en la fanaticada azulcrema, que está noche manifestó su molestia hacia el lateral mexicano Kevin Álvarez. Cada que tomaba el esférico recibía insultos y rechiflas.

Al 67´, los emplumados lograron igualar el encuentro con un polémico penalti sobre Brian Rodríguez. El mismo uruguayo hizo válida la pena máxima para dar un poco de calma a la situación.

Raúl Castillo se fue expulsado en el tiempo de compensación para dejar con un hombre menos al Puebla y las Águilas se volcaron al frente.

Ramón Juárez entró en la recta final, ovacionado por la afición como si presagiara que el central canterano de los capitalinos sería el héroe de la noche. Al 90+8, Allan Saint-Maximin puso un balón al corazón del área para que el mexicano con un remate de cabeza pusiera cifras definitivas.

La exhibición de las Águilas fue paupérrima, preocupante, pero era importante ganar como fuera para evitar el ridículo y mantenerse en la parte alta de la clasificación. Mucho trabajo para André Jardine y su cuerpo técnico.

TRAS PERDER EN EL CLÁSICO

Explota la afición contra Kevin Álvarez

Perder contra Cruz Azul significó un duro golpe para la afición del América, que la noche de este martes se hizo sentir en el estadio Ciudad de los Deportes frente al Puebla.

Entre abucheos al medio tiempo y un fuerte reclamo hacia Kevin Álvarez, los seguidores de las Águilas mostraron su descontento luego de la mala exhibición que daban ante La Franja.

América se fue al descanso sin goles, pero con muchos abucheos y rechiflas por su pésimo partido. A la afición poco y nada le importa que el cuadro de André Jardine tenga múltiples bajas por lesión.

La situación empeoró cuando el Puebla se puso arriba en el marcador con el gol de Emiliano Gómez al minuto 52. Tras el tanto de los visitantes el nuevo blanco fue Kevin Álvarez.