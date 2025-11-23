¡Que siga el espectáculo!

Noventa minutos separan al balompié mexicano femenil de conocer a su nueva reina: América o Tigres. Este domingo, El "Volcán" de San Nicolás de los Garza se encenderá con un duelo de Colosas, donde nada está definido. Menos por el cardíaco empate (3-3) que las finalistas del Apertura 2025 vivieron en el Ciudad de los Deportes.

Para las "Águilas", el torneo podría significar la posibilidad de levantar su tercer y anhelado campeonato.

Mismo que han dejado escapar desde que, cuatro certámenes atrás cayeron ante las propias "Amazonas".

La deuda de títulos crece en el seno azulcrema, donde no pueden permitirse sumar otro fracaso. "No hemos ganado nada. No tenemos nada, pero ellas tampoco.

Hay que creer porque estamos preparadas. Porque somos América y porque no hay nada decidido. No hay ventaja de nada", advirtió el técnico de las azulcremas, Ángel Villacampa.

Si América Femenil cae esta noche, Villacampa no solamente sumaría su tercera final perdida ante la escuadra regiomontana —tras las dolorosas caídas que sufrieron en el Apertura 2022 y el Apertura 2023— sino que alcanzaría cinco derrotas en la instancia definitiva de los torneos cortos.

En Tigres tienen conocimiento de la sombra que acompaña a las "Águilas". Especialmente porque las "Amazonas" se han consolidado como las más campeonas en la historia de la Liga MX Femenil: acarician la posibilidad de coronarse con su séptimo título.

El último lo obtuvieron hace dos años, precisamente en la final donde rompieron los sueños de las azulcremas.

"Nosotras queremos que se repita la historia. La historia dice que Tigres es el club más ganador. Y el América... En este caso, Villacampa, ha perdido más finales de las que ha ganado", sentenció el técnico Pedro Martínez.

Las cinco finales perdidas del América Femenil

Tigres lidera la estadística como el equipo más ganador de la Liga MX Femenil con seis títulos, seguidas por las Rayadas de Monterrey que ya suman cuatro campeonatos.

América y Chivas comparten el tercer lugar, ambos equipos con dos estrellas; Pachuca suma apenas un título y fue el pasado Clausura 2025 ante las "Águilas".

· Tigres 3-0 América

· Tigres 3-0 América

· Monterrey 2-2 (4-3 penaltis) América

· América 2-3 Pachuca

APÚNTELE

Luego del empate a tres goles en el duelo de Ida, cualquier equipo que gane en los 90 minutos será campeón; en caso de un empate todo se definirá en tanda de penaltis.

DISPUTAN ÚLTIMO BOLETO A CUARTOS

BRAVOS Y TUZOS SE JUEGAN LA VIDA PARA IR A La lIGUILLA

FC Juárez y Pachuca disputan el último boleto a los cuartos de final del torneo Apertura 2025. Luego de caer (3-1) ante los Xolos de Tijuana, el equipo de los "Bravos" tiene una segunda oportunidad en el Play-in de la Liga MX. El cuadro fronterizo, dirigido por el uruguayo Martín Varini, buscará junto a su afición en el Estadio Olímpico Benito Juárez meterse como el octavo y último equipo de la Liguilla; sin embargo, los "Tuzos" quieren lo propio, luego de vencer (3-1) a los Pumas, el jueves pasado en el Estadio Hidalgo.