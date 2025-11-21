América lanza su tercer jersey inspirado en el Estadio Azteca

Adidas y el América se unieron para crear su tercer jersey para la campaña 2025-2026, con el cual le estarán rindiendo homenaje al Estadio Azteca, casa de las Águilas por un gran periodo de tiempo.

Para el próximo año, el Coloso de Santa Úrsula será sede mundialista por tercera vez en su historia, algo que ningún otro estadio ha tenido en la historia de las copas del mundo, por lo que la tercera playera del cuadro azulcrema busca rendirle tributo.

¿Cuál es la inspiración del nuevo diseño?

"Esta nueva piel está inspirada en el lugar donde todo comenzó: el recinto que ha visto volar a las Águilas, donde cada grito, cada suspiro y cada victoria resuenan como testimonio de su grandeza. Porque la inmensidad de su casa solo puede compararse con la fuerza de esta nueva equipación", escribió el América en un comunicado para presentar su uniforme.

"En el pecho, el escudo mantiene su diseño tradicional, símbolo de un orgullo intacto y de un legado que trasciende generaciones. Y en el cuello, un detalle que eriza la piel: Nuestra Casa. Porque cada partido comienza ahí, donde el corazón late con más fuerza", agregaron.

¿Qué planes tiene el América para el próximo año?

El cuadro de Coapa apunta a regresar al inmueble para el próximo año, y de esta forma presumir esta nueva indumentaria en el estadio que la inspiró.

América sigue en contienda por el título del Apertura 2025, donde estará enfrentando a los Rayados de Monterrey en los cuartos de final de la Liga MX, con la misión de seguir acercándose a su campeonato número 17 del futbol mexicano.