América aplasta a Rayadas para avanzar a Semifinales

Estupenda victoria del América para meterse a Semifinales. Las Águilas sellaron un imponente 5-0 (6-1 global) sobre las Rayadas de Monterrey en los Cuartos de Final para seguir en la lucha por el título.

Con apenas dos minutos de juego, Nicky Hernández disputó el balón con Lourdes Bosch dejando como saldo a la jugadora de Rayadas lesionada, quien cayó al césped de manera aparatosa tras el choque e incluso fue sacada en el carrito de las desgracias para ser llevada a la ambulancia.

¿Qué ocurrió en el partido?

Los primeros minutos hicieron sufrir a la afición rayada que vio cómo al 14 Karol Bernal fue expulsada. La defensa jaló a Scarlett Camberos que se enfilaba a un mano a mano con Paola Manrique, por lo que vio la tarjeta roja de manera directa.

La expulsión no cambió tanto el trámite del juego, pues las Águilas seguían dominando al cuadro rival que con una futbolista menos sintió el poder de la ofensiva azulcrema. Al 25, Ashlyn Fernández derribó en su área a Scarlett, y para el 27 cayó el primer tanto de la noche desde los 11 pasos que convirtió la propia Camberos.

Así como cayó el primero llegaron los otros tantos del equipo local. Para el minuto 40, Kiana Palacios aprovechó la jugada preparada del América para hacer el segundo y casi hacia otro al 42, pero Daniela Monroy lo evitó. Ya en el agregado, Scarlett selló su doblete para que América se fuera al descanso con un cómodo 3-0.

¿Cómo se desarrolló la segunda parte?

En la segunda parte se repitió la historia de la primera, donde Rayadas volvió a quedarse con una menos al ver cómo Daniela Monroy recibía su segunda tarjeta amarilla del juego. Camberos se quedó a centímetros de su tercer gol, pero el esférico no quiso entrar en el arco rival.

El asedio americanista continuaba sin cesar, pero no conseguían finalizar las acciones para aumentar su ventaja. Bruna Vilamala consiguió su gol al minuto 65 tras una gran asistencia de Montserrat Saldívar para dejar en claro el increíble momento del equipo azulcrema.