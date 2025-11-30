¡No hubo milagro!

América ha cerrado un fatídico 2025, lleno de obstáculos y fracasos que le impidieron seguir acrecentando su palmarés bajo el mando de André Jardine.

Las Águilas vinieron de atrás para empatar 2-2 el marcador global y de esa manera pusieron a soñar a la afición azulcrema pero una desatención los dejó fuera del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Bajo el mando de André Jardine nunca habían sido eliminados.

Con Emilio Azcárraga Jean, dueño del equipo, eufórico en uno de los palcos, "Las Águilas" cerraron el torneo y un año para el olvido. América ganó 2-1, pero con marcador global de 3-2 dicen adiós de la Liguilla.

Todo comenzó con una gran salvada de Luis Ángel Malagón que quedó mano a mano contra Jesús Corona. Intervención que elevó el ímpetu de los capitalinos.

Primero Alejandro Zendejas puso la chispa que el estadio Azulcrema necesitaba. El 10 de "Las Águilas" puso un balón al rincón de la portería de Luis Cárdenas para abrir el marcador.

El Estadio Ciudad de los Deportes explotó. El momento era de "Las Águilas" y su afición presentía lo que era inevitable. Al 59, Raúl Zúñiga puso el 2-0 para arrebatarle el boleto a "La Pandilla".

Rayados se quedó con uno menos luego de la expulsión de Jorge Rodríguez por doble amarilla. Anímicamente Monterrey estaba hundido y los de Coapa tenían pie y medio en Semifinales.

Monterrey no tenía respuesta, no había manera de abrir la línea de 5 qué Jardine puso en la zaga tras tomar la ventaja por dos goles, pero un descuido de Kevin Álvarez tiró todo lo conseguido. Germán Berterame entró solo al área, remató de cabeza y enmudeció Ciudad de los Deportes.

Un balde de agua fría para todos los americanistas que veían cerca el pase a Semifinales. Así, "Las Águilas" consumaron un nuevo fracaso y cerraron un oscuro año.

´ESTAMOS EN SEMIS´

El Monterrey volvió a mostrar una versión lejana a lo que se espera del equipo que más invierte en refuerzos, pero supo sufrir y luchar hasta el final para clasificar a semifinales de forma agónica.

El gol de cabeza de Germán Berterame le dio una nueva vida a Domenec Torrent, quien reconoció que "no somos un equipo diseñado para defender. Cuando estamos atrás, la pasamos mal. El América fue agresivo y no nos dejaba jugar".

ASUME JARDINE RESPONSABILIDAD

´ESTAMOS FUERTES, CON CABEZA ARRIBA´ DICE PAULO VICTOR

El América no supo aprovechar su momento y que tuvo contra las cuerdas al Monterrey. Cambiar a línea de cinco defensas, en lugar de ser más ofensivas, costó caro en el seno de las "Águilas". André Jardine se fue expulsado al término del partido y, en conferencia de prensa, habló el auxiliar Paulo Victor, quien aseguró que el equipo asume la responsabilidad por el fracaso.

"Asumimos la responsabilidad, el cuerpo técnico, los jugadores... Sufrimos tres goles por errores. En instancias finales, nos cuesta la clasificación, pero el vestidor está fuerte, con cabeza arriba. Ya se quedó en el pasado. Ahora, seguimos al frente, buscando nuevos objetivos", declaró el brasileño.