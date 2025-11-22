"No hemos perdido nada. No tenemos nada... Pero ellas tampoco", advirtió el estratega Ángel Villacampa. Palabras que se dieron después de que al América Femenil se le escapara la victoria ante Tigres, cediéndole el paso a un empate (3-3) en la Final de Ida del Apertura 2025.

Nada está definido. La pelea por la corona del balompié mexicano femenil se dará en "El Volcán", hogar de las Amazonas. Pese a que el panorama no luce favorable para las Águilas, desde el seno azulcrema confían en que podrán conquistar el campeonato. Una anhelada tercera estrella que, desde hace cuatro torneos, se les ha negado.

"La mentalidad está en el título el domingo. Y si hay quien tiene dudas, que no viaje. Sabemos que vamos a ganar. No hay otra mentalidad. Hay que creer, estamos preparadas. Somos el América y nada está decidido", sentenció el técnico español.

¿Qué ocurrió en la Final de Ida?

Y es que, pese a que América dominó el primer tiempo en el Estadio Ciudad de los Deportes, Tigres reafirmó el porqué es la escuadra más campeona de la Liga MX Femenil: Sandra Mayor, Thembi Kgatlana y Jheniffer Cordinali rescataron el empate, igualando los goles de Irene Guerrero, Scarlett Camberos y Sarah Luebbert.

¿Cuál es el historial entre ambos equipos?

Ésta es la cuarta ocasión que ambos equipos se hacen frente en una final del balompié mexicano femenil. La estadística favorece a las regiomontanas ya que, en el pasado, dos títulos quedaron en sus manos. La última vez fue en un no tan lejano Apertura 2023, donde conquistaron su sexto campeonato y rompieron con las ilusiones de las Águilas.

Sin embargo, en América confían que el escenario será distinto: "Vamos a demostrar que somos mejores. [...] Quedan esos minutos para darlo todo", concluyó.