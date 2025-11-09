¡Líder sólo uno!

Los Diablos Rojos del Toluca se impusieron (2-0) en el Nemesio Díez con autoridad y como bien cantó su afición, demostraron que "campeón hay uno solo". Hoy por hoy, el vigente monarca es más que el reciente tricampeón.

El tricampeonato comienza a ser un recuerdo que de a poco se entierra y las Águilas del América deben revitalizar un proyecto que por ahora luce estancado.

Con goles de Paulinho (40´) y Helinho (penalti 59´), los dirigidos por Antonio Mohamed cerraron la fase regular con 37 unidades y fortalecidos para mantener la lucha del bicampeonato. Ahora les toca esperar rival para los cuartos de final; las Águilas se medirán a Rayados.

André Jardine experimentó y comenzó el partido sin centro delantero, una línea de cinco atrás y un mediocampo fuera de forma táctica. Los capitalinos nunca se encontraron en la primera mitad.

Ya en el segundo tiempo, con el marcador adverso gracias al gol del portugués, quien de paso selló su tercer título de goleo en México, el técnico azulcrema metió a Rodrigo Aguirre y a Alejandro Zendejas.

Las Águilas comenzaron a tener el balón, pero Luis Ángel Malagón cometió un penalti sobre Paulinho en una pésima salida del arquero mexicano. Helinho hizo válida la pena máxima y todo se vino abajo para los de Coapa.

Allan Saint-Maximin fue el que más intentó por parte de los azulcrema, pero el travesaño y el arquero Hugo González le impidieron el gol. La gente lo presionó y el francés supo jugar con la tribuna también.

Así finaliza la fase regular para dos equipos que sin duda estarán en busca del título del Apertura 2025; sin embargo, hoy viven realidades muy distintas.

QUIEREN SER CONSIDERADOS AL TÍTULO

CHIVAS LEVANTA LA MANO; GOLEAN A LOS RAYADOS

Mucho ojo con el Rebaño de Gabriel Milito. Nadie se lo va a querer topar en la Liguilla. Con cierto sufrimiento, las Chivas derrotaron (4-2) al Monterrey y levantan la mano para ser serias contendientes por el título. El Guadalajara cerró la fase regular con siete victorias en las últimas ocho jornadas. En menos de 30 minutos, los rojiblancos ya le pasaban por encima a los Rayados (3-0). Efraín Álvarez (9´), Armando González (21´) y Roberto Alvarado (29´) consiguieron la amplia ventaja de las Chivas. Este equipo va en serio y debe ser considerado como uno de los candidatos para pelear.