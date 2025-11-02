Fidalgo ya se habría reunido con cuerpo técnico de Selección Nacional

La Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá se encuentra cada vez más cerca de comenzar, una edición que podría ver en el torneo de la FIFA la presentación de Álvaro Fidalgo como jugador de la Selección Mexicana.

Luego de meses llenos de rumores sobre la posible convocatoria del exjugador del Real Madrid al Tricolor, todo parece aclararse en el panorama, al darse a conocer que la estrella del América se habría reunido con el cuerpo técnico mexicano.

De acuerdo con información de David Faitelson, comentarista de Televisa, la llegada del brillante futbolista es cuestión de meses, una vez que este complete el papeleo necesario.

"Les iba a contar que ya hubo un acercamiento entre el cuerpo técnico de la Selección Mexicana y Álvaro Fidalgo. Lo más seguro es que, cuando los papeles de Fidalgo estén listos, se va a unir a la Selección Mexicana de Futbol. Casi puedo asegurar que Fidalgo va a tener oportunidad a partir del mes de marzo con la Selección Nacional", mencionó en plena transmisión.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Luego de esas palabras, Faitelson terminó su comentario aplaudiendo una posible convocatoria, asegurando que es un jugador diferente y que no existe entre los mexicanos.

"Es un jugador que ha dejado raíces en el América, ha venido a México, gran jugador, una buena persona, un tipo limpio fuera y dentro de la cancha, un buen jugador de futbol, algo que México no tiene en esa posición. Es un jugador que vale la pena", sentenció.