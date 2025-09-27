Con doblete de Julián Álvarez, el Atlético golea 5-2 al Real Madrid en el derbi

La última vez que Julián Álvarez enfrentó al Real Madrid, su desliz en la tanda de penales llevó a otra dolorosa derrota para el Atlético de Madrid.

Álvarez se redimió el sábado al anotar dos goles para impulsar la victoria 5-2 sobre el acérrimo rival del Atlético en un derbi de La Liga.

"La Araña" eclipsó a Kylian Mbappé, quien anotó mientras el Madrid construía una ventaja de 2-1. Álvarez convirtió un penal para poner a los anfitriones arriba 3-2 al inicio de la segunda mitad antes de añadir un segundo gol con un exquisito tiro libre combeado.

El Atlético de Diego Simeone infligió a Xabi Alonso su primera derrota de la temporada después de que el Madrid ganó todos sus seis partidos de La Liga y su debut en la Liga de Campeones. La única otra derrota de Alonso desde que asumió como entrenador del Madrid en el verano fue contra el Paris Saint-Germain en las semifinales de la Copa Mundial de Clubes en julio.

El Barcelona puede superar al líder Madrid con una victoria en la Real Sociedad el domingo. El Atlético subió al cuarto lugar, a seis puntos del Madrid.

"Es un día muy especial. Sabíamos la importancia de este partido por ser un derbi y por descontar puntos a uno de los que estaba arriba", expresó Álvarez.

La última vez que el Atlético enfrentó al Madrid en marzo, Álvarez resbaló antes de aplicar un doble toque a un penal durante la tanda. Su gol fue anulado, y el Madrid avanzó a los cuartos de final de la Liga de Campeones.

"Cada penal es un momento nuevo, un partido nuevo, una oportunidad", dijo Álvarez al responder sobre lo se le pasó por la cabeza al rematar desde los 11 pasos. "Fui decidido a patear a ese costado, fuerte. Era importante porque era para ponerse arriba en el marcador. Por eso fue el festejo tan eufórico de todos. Después pudimos estirar la ventaja".

Simeone se conmueve hasta las lágrimas

Simeone pareció secarse las lágrimas de los ojos después del segundo gol de Álvarez.

Hay muchas emociones dentro del cuerpo. Es una temporada que empezó con dificultades. Hay mucho esfuerzo de mucha gente que no se ve y, evidentemente, el trabajo está siendo maravilloso", dijo Simeone.

El Atlético había soportado su peor inicio en La Liga desde que Simeone se convirtió en entrenador hace más de una década y necesitaba esta victoria para mantenerse en la lucha por el título. Álvarez, quien se unió desde el Manchester City la temporada pasada, ha sido clave para que el equipo cambie las cosas esta semana. Venía de su primera tripleta en Europa el miércoles cuando lideró la victoria 3-2 del Atlético sobre el Rayo Vallecano.

"Yo lo que le valoro más (de Álvarez) es la humildad que tiene para correr, trabajar, como campeón del mundo", indicó Simeone. "Los tenemos que cuidad, sigo insistiendo, porque se tiene que quedar muchos años aquí y tiene que ser muy importante en la historia del club".

Bellingham anulado en su primer inicio de la temporada

Jude Bellingham fue una inclusión sorpresa por Alonso en el once inicial del Madrid. No había sido titular para el Madrid desde la Copa Mundial de Clubes en los Estados Unidos, después de lo cual se sometió a una operación en su hombro izquierdo el 16 de julio. Regresó al campo el fin de semana pasado y jugó un total de 20 minutos como suplente en dos victorias de La Liga.

El mediocampista inglés estuvo mayormente ausente en acción contra el Atlético, al igual que la mayoría de sus compañeros. El pase y el ímpetu de Arda Guler mantuvieron al Madrid en el partido hasta que cometió el penal que ayudó al Atlético a tomar el control total.

El Atlético marcó el ritmo cuando el defensor Robin Le Normand cabeceó un centro del hijo de Simeone, Giuliano Simeone, a los 14 minutos.

Guler ayudó al Madrid a responder contra el flujo del juego cuando asistió a Mbappé para anotar su séptimo gol líder de la liga en el 25. Guler luego puso al Madrid al frente al 36 al volear un pase de Vinícius Júnior.

El Atlético, sin embargo, mantuvo la presión en su Estadio Metropolitano, liderado por el estelar mediocampista Pablo Barrios. Y Alexander Sorloth consiguió un merecido empate para hacer el 2-2 en el tiempo de descuento de la primera mitad cuando Koke Resurrección colocó un pase perfecto sobre Dean Huijsen para que el delantero noruego cabeceara al rincón.

La segunda mitad fue toda del Atlético, ya que Álvarez lanzó un penal más allá de Thibaut Courtois al 51 después de que se juzgara que Guler había usado una patada alta peligrosa que hizo contacto con la cabeza de Nicolás González.

Álvarez sentenció el encuentro con un tiro libre que superó a Courtois, desatando celebraciones por parte de los aficionados del Atlético.

El Madrid ahora debe viajar a Asia central para jugar contra el Kairat Almaty en Kazajistán en la Liga de Campeones el martes.