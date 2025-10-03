América busca sumar unidades antes Santos

CIUDAD DE MÉXICO.- Al parecer, las Águilas del América recuperaron la confianza de su afición luego de que en el segundo Clásico disputado en este Apertura 2025, gustaron y golearon (4-1) en el encuentro ante los Pumas en el estadio Ciudad de los Deportes.

Alejandro Zendejas fue la figura de la noche, y con un doblete (72' y 82') completó lo que fue la debacle para el conjunto dirigido de Efraín Juárez, con el gol de Álvaro Angulo en propia puerta (54') y la anotación de José "La Pantera" Zúñiga (58'); a pesar de que los felinos fueron los que abrieron el marcador de la mano de Jorge Ruvalcaba (33').

Y en esta Jornada 12, de nueva cuenta en el inmueble de la colonia Nochebuena de la Ciudad de México, buscarán repetir la dosis frente a Santos Laguna, y así hilar una tercera victoria.

Los laguneros, por su parte, hicieron ver su suerte a los Rayados de Monterrey en el estadio BBVA, pero lamentablemente para el conjunto santista no logró llevarse los tres puntos, que tanta falta les hace; ya que cayeron en el marcador gracias al único tanto del partido de Lucas Ocampos (35').

Desde el Apertura 2019, los de Coapa tienen la hegemonía ante Santos, en aquel torneo los guerreros vinieron de atrás y le arrebataron la gloria a los azulcremas (1-2); y este sábado buscarán seguir con la racha de seguir sumando unidades ante el conjunto coahuilense.

El partido se podrá disfrutar a través de Canal 5, TUDN y ViX (vía streaming) a las 21:05 horas.