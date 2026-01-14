Julián Quiñones anota Hat-Trick y se acerca a Cristiano

Julián Quiñones volvió a demostrar por qué merece estar en la Selección Mexicana, más allá de su poca participación bajo el mando del técnico Javier Aguirre.

En esta ocasión, el delantero mexicano del Al Qadsiah convirtió un hat-trick (47', 53' y 61') en la victoria de su equipo (5-0) sobre el Al Feiha. Triunfo que los deja en la cuarta posición con 30 puntos.

¿Cómo logró Julián Quiñones el hat-trick?

Con este triplete, el atacante llegó a 12 goles en la Liga Profesional Saudí y se colocó a tres tantos del líder Cristiano Ronaldo, que marcha en solitario con 15 dianas.

En 15 partidos que suma esta temporada entre Liga (947 minutos) y Copas, Quiñones suma ya 16 goles; es el mejor goleador del Al Qadsiah en la temporada 2025-26.

Detalles del partido Al Qadsiah vs Al Feiha

A pesar de sus destacados números, el ex de América y Atlas sigue sin asegurar su titularidad y llamados en la Selección Mexicana rumbo a la próxima Copa del Mundo 2026. El año pasado disputó apenas nueve encuentros con el Tricolor y no convirtió ningún tanto.

Impacto de Julián Quiñones en la Liga Profesional Saudí

El siguiente partido del Al Qadsiah es el domingo frente al cuadro del Al-Hazm Rass, a las 9:15 horas, tiempo del centro de México.