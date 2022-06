Adquiere Orlegi a Sporting Gijón

{"quote":"Aquí no hay varita mágica sino trabajo, intensidad, y dedicación. No somos aficionados, sino apasionados por el futbol". ALEJANDRO IRARRAGORRI, NUEVO PRESIDENTE DEL REAL SPORTING DE GIJÓN "}

El presidente del Grupo Orlegi Sports, que adquirió el 73 por ciento del club español por 40 millones de euros para sumarlo a sus clubes mexicanos, Atlas y Santos Laguna, fue claro en su discurso inicial.

Alejandro Irarragorri advirtió que no pretende llenar la plantilla con jugadores mexicanos, ni tampoco prometió que el ascenso del equipo será en un corto plazo, algo muy similar a lo que dijo en 2019 cuando adquirieron al Atlas que en aquel entonces estaba en problemas de descenso y con la sequía de títulos de Liga por casi 70 años.

"Hay que saber dónde está uno parado, si les prometo que nos vamos a convertir en el equipo número uno, les voy a estar mintiendo, lo que sí puedo asegurar es trabajar para generar inversiones y también generar jugadores, generar una identidad distinta, aquí no hay un director deportivo que decide con un presupuesto, así no funciona, es una colaboración entre todos.

"Creo que la pregunta de los jugadores es para David (Guerra) y Gerardo (García), estamos trabajando en ello, nuestro modelo tiene un área de inteligencia, no es el tema si vienen mexicanos, no venimos a mexicanizar, sino que venga gente de alto compromiso, lo que pase en la cancha es reflejo de lo que pase afuera", dijo hoy Alejandro Irarragorri en su presentación en la sala de prensa del Estadio El Molinón, junto con la de los nuevos directivos españoles David Guerra, presidente ejecutivo y Gerardo García, director de gestión deportiva.

Por lo pronto, el que permanece al frente del equipo es el técnico Abelardo "Pito" Fernández.

"Yo he platicado con él, largo y tendido, todo mundo tiene las oportunidades de colaborar y trabajar, las ganas todas las tienen, aquí el problema es la voluntad. En el grupo hay varias ex figuras (del club), el no ser no excluye a nadie", dijo Alejandro Irarragorri.

Alejandro Irarragorri fue cuestionado sobre el por qué elegir al Real Sporting de Gijón, que estuvo cerca de descender a la Tercera División, y que está ubicado en una ciudad de 1 millón de habitantes que está en retroceso económico, contrario al Atlas que está en el Estado de Jalisco con una población de 8 millones de habitantes.

"No creo en la cantidad sino en la calidad, aquí hemos comprobado es que hay una calidad en el estilo de vida, no estoy de acuerdo en que va en retroceso, esta ciudad necesita un embajador relevante y el futbol puede serlo. En México los números son muy grandes, pero eso no representa la diferencia de las demás regiones.

"Aquí hay un club con historia, generado con la gloria y el sufrimiento, con una comunidad empresarial grande para estar en un lugar distinto, para competir en otras situaciones diferentes, a veces de fuera se ven diferentes las cosas, y los análisis que hemos hecho de la ciudad es que el entorno es muy prometedor. Vemos una enorme disposición y voluntad, aquí se trata de unir voluntades, aquí no hay ningún genio con la lampara que va a aparecer cosas", consideró Irarragorri.

Alejandro Irarragorri no quiso revelar la cantidad por la cual adquirieron al Real Sporting de Gijón.

"Hablar de dinero no es lo más prudente, no es lo más relevante en este momento", dijo.

IRARRAGORRI LO VE EN PRIMERA

Alejandro Irarragorri, nuevo presidente del Sporting de Gijón, aseguró que el club volverá a Primera División a pesar de lo duro que pueda resultar el reto.

"Es una nueva oportunidad de crear algo diferente, es un equipo con un gran pasado, el presente es complejo pero lo vamos a transformar, porque tendremos un futuro excepcional", afirmó.

"Tenemos las armas necesarias para hacerlo protagonista, el reto es fuerte pero estaremos en Primera donde debe de estar el equipo".

Irarragorri aseguró que no hay prisa, se irá paso a paso en la construcción de este nuevo proyecto, tendrá su tiempo y el trabajo se verá reflejado.

"En el futbol se busca mucho el resultado de hoy, pero todo lleva un paso y un fundamento, hay pilares que tendremos que superar, este modelo es nuestro y lo vamos adaptar al equipo", explicó.