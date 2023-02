Madre de Toño de Nigris acusa a doctor por su fallecimiento

"Así que chéquense, cuídense. Mi hijo se murió por eso, porque le explotó el corazón por los triglicéridos y colesterol, porque yo mismo le sacaba unos exámenes porque la ex esposa quería otro seguro de vida. Al año de casados lo comprobado por un millón de dólares y quería otro, yo no entiendo quién hace eso", señaló.

Doña Lety arremetió contra el cardiólogo que revisó a Toño y no dudó en asegurar que no fue asistido de la mejor forma.

"Y mi hijo se tomó el examen y me habla él de los seguros y me dice 'no pasó su hijo', pero no es algo que se puede morir, pero sí se debe de atender porque si no sí se va a morir. Voy con un cardiólogo y le manda la carta a Turquía para que jugara y al mes se murió. Se adelgazó impresionante y todo, pero que crueldad jugar con eso, él nunca tuvo hijos, el doctor Mario Benavidez, saludos, me quitaste a mi hijo. Hay muchas cosas mal en esta vida y me enoja mucho que no se diga", externó.

Guajardo no se guardó nada y también atacó directamente a sus otros hijos, Alfonso y Aldo.

"A Toño no lo atendieron, lo abandonaron, lo vendieron a Grecia, ganaron todo el dinero y se murió. Yo les pedí ayuda a Aldo y a Poncho para que su hermano ya no jugara y decían 'no, estás loca, no sé de qué hablas'. Todavía hace entrevistas Poncho y dice que se murió de la nada, nadie se muere de la nada", finalizó la madre de Antonio de Nigris.