Santiago Giménez se queda en AC Milán según su agente

Rafaela Pimenta, agente de Santiago Giménez, desmintió los rumores de que el delantero mexicano vaya a salir del AC Milán.

"Giménez no va a dejar el AC Milán. Puedo garantizar que los informes no son ciertos. Se queda en el club", dijo al periodista Fabrizio Romano.

La semana pasada, reportes italianos establecían que el equipo busca un delantero y que aceptarían una oferta de más de 30 millones de dólares por el tricolor.

Giménez se unió a los "Rossoneri" en enero pasado, procedente del Feyenoord, por una suma cercana a los 35 millones de euros. Sumó cinco goles en el primer semestre del 2025 de la Serie A.

Sin embargo, en el inicio de la nueva temporada falló una oportunidad ante el Cremonese que generó críticas.