Vinícius Jr. llora tras abucheos en el Bernabéu

El Real Madrid no atraviesa su mejor momento, menos aún porque dejaron escapar la Supercopa de España y la Copa del Rey ante Barcelona y Albacete, respectivamente. En la afición merengue existe una molestia que, este sábado, se manifestó en abucheos cuando la alineación titular fue presentada en el Bernabéu.

¿Por qué abucheó la afición a Vinícius Jr.?

Entre los futbolistas que más recibieron silbidos se encuentra Vinícius Júnior, quien rompió en llanto en el túnel de la casa blanca. En imágenes captadas por Real Madrid TV, se observa al futbolista brasileño cabizbajo; mientras se cubre el rostro y recibe aliento por parte de sus compañeros, incluido Kylian Mbappé. Cada vez que Vinícius tocaba el balón, las tribunas del Bernabéu estallaban en abucheos. Un escenario similar vivieron los futbolistas Jude Bellingham y Federico Valverde. Incluso, el presidente Florentino Pérez fue objeto de críticas, ya que la afición merengue exigió su renuncia a lo largo del partido.

Detalles de la victoria del Real Madrid ante Levante

Pese al descontento del público, el Real Madrid se llevó la victoria (2-0) ante Levante, durante la veinteava fecha de la LaLiga. Un gol que Kylian Mbappé definió en el 58' desde los once pasos, así como una anotación de Raúl Asencio en el 65', permitieron que los merengues respiraran en medio de la incertidumbre.

Reacciones de la afición y críticas a Florentino Pérez

Al final del partido, Vinícius abandonó la cancha del Bernabéu sin detenerse a mirar a los aficionados.

¿Cuándo será el próximo partido del Real Madrid en LaLiga?

Sábado, 24 de enero

· Villarreal vs Real Madrid | Jornada 21 de LaLiga | 14:00 (tiempo del centro de México) | Estadio de la Cerámica.