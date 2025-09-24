Yankees remontan 3-2 ante Medias Blancas

Los Yankees de Nueva York se dirigen a los playoffs por octava vez en nueve temporadas. Pero primero, hay mucho en juego en los últimos días de la campaña regular.

Nueva York aseguró su lugar en la postemporada con una victoria de 3-2, que incluyó una remontada frente a los Medias Blancas de Chicago el martes por la noche, gracias a un sencillo impulsor del panameño José Caballero con dos outs en la novena entrada.

Ese hit permitió que el capitán del equipo Aaron Judge anotara la carrera del triunfo.

Aunque la victoria le aseguró a Nueva York al menos un comodín de la Liga Americana, los Yankees (89-68) se acercaron a un juego de Toronto (90-67), líder de la División Este, después de que los Azulejos cayeron por 4-1 ante Boston.

Nueva York y Toronto, que ganó la serie de la temporada sobre los Yankees, tienen cinco juegos restantes en la campaña regular. Así, el título divisional luce alcanzable.

"Nuestro objetivo final es ganar nuestra división", afirmó Judge. "Todavía está ahí para nosotros. Así que estamos emocionados por entrar, pero tenemos cosas más grandes por delante".

Si los Yankees pueden ganar la división, también pueden asegurar el mejor récord en la Liga Americana por segunda temporada consecutiva, dándoles ventaja de local durante la Serie de Campeonato del Joven Circuito.



