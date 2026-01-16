Willi Castro y Rockies acuerdan contrato

El pelotero de cuadro y jardinero Willi Castro llegó el jueves a un acuerdo contractual por dos años y 12,8 millones de dólares con los Rockies de Colorado, informó una persona familiarizada con las negociaciones.

La fuente habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo no había sido anunciado.

Detalles del contrato de Willi Castro

Castro pasó la última temporada con los Mellizos de Minnesota y los Cachorros de Chicago, donde bateó un promedio combinado de .226 con 11 jonrones y 33 carreras impulsadas. Jugó en las tres posiciones de los jardines la temporada pasada, además de pasar tiempo en tercera base y el campocorto.

Incluso lanzó una entrada mientras estaba con los Mellizos.

El boricua de 28 años, hizo su debut en las Grandes Ligas el 24 de agosto de 2019, mientras estaba con Detroit. Pasó cuatro temporadas con los Tigres antes de unirse a los Mellizos, donde fue seleccionado al Juego de Estrellas en 2024.

Fue traspasado a los Cachorros el pasado julio.

Impacto de Willi Castro en los Rockies

También el jueves, los Rockies finalizaron la firma del abridor derecho Michael Lorenzen con un contrato de un año y 8 millones. El acuerdo incluye una opción del club de 9 millones para 2027. El derecho Bradley Blalock fue dado de baja para abrir un espacio en la nómina.