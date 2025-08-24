Charros, a un triunfo de la Serie de Campeonato

Charros de Jalisco pone medio pie dentro de la Serie de Campeonato de la Zona Norte, de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), tras aventajar 3 juegos a 0 ante Algodoneros de Unión Laguna.

El tercer encuentro de la Serie de Zona, que se disputó en el Estadio Panamericano, resultó favorable para los caporales al imponerse por 8-1 a los laguneros; Luis Armando Payán tuvo una salida de calidad tras 7 entradas de labor, donde recetó 7 chocolates y permitió apenas una carrera limpia -jonrón-. A pesar que los Algodoneros se pusieron al frente en el segundo episodio con un cuadrangular en solitario de Drew Lugbauer, los manejados por Benjamín Gil encontraron el batazo oportuno y lograron la remontada comandada por Mateo Gil.

El shortstop albiazul encontró, en el segundo lanzamiento de su turno, la bola perfecta para dar un vuelacercas por todo el jardín izquierdo, llevándose por delante a Michael Wielansky, quien se embazó anteriormente por pasaporte y puso 2-1 los cartones en el tercer inning.