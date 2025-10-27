Dodgers y Blue Jays se enfrentan en el Juego 3 de la Serie Mundial 2025

Dodgers y Blue Jays chocarán este lunes en el tercer juego de la edición 2025 de la Serie Mundial en el beisbol de las Grandes Ligas. Con un atractivo duelo de pitcheo entre Tyler Glasnow (Los Ángeles) y Max Scherzer (Toronto), las novenas buscarán romper el empate a un triunfo por bando.

Glasnow, quien busca su primer anillo de Serie Mundial, presume una efectividad casi perfecta con 0.64 de porcentaje de carreras limpias permitidas (ERA, por sus siglas en inglés). El californiano ha visto acción en tres juegos de esta Postemporada con 18 ponches en 13.1 entradas de labor monticular.

Del otro lado se encuentra un experimentado Max Scherzer, quien vivirá su quinta apertura en el Clásico de Otoño.

El veterano de 41 años apenas suma una apertura en este mes de octubre en la que trabajó 5.2 entradas en el montículo con cinco chocolates para su cuenta. Scherzer y Glasnow apuntan a un duelo de altísimo nivel en la lomita.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el Juego 3 de la Serie Mundial?

El tercer duelo de la Serie Mundial tendrá transmisión a través de televisión abierta, señal de paga y plataformas de streaming.

Juego 3 de la Serie Mundial: Blue Jays vs Dodgers

Fecha: Lunes 27 de octubre

Hora: 18:00 horas (centro de México)

Transmisión: Imagen TV, ESPN, FOX, Disney+, Caliente.TV y MLB.TV