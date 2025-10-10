Tigers vs Mariners: Duelo decisivo en T-Mobile Park por la Serie Divisional

La Serie Divisional de la Liga Americana entre los Tigers de Detriot y los Mariners de Seattle se decide hoy. Empatados a dos juegos cada uno, ambas novenas se juegan el todo por el todo en el Juego 5 de la llave.

Quien resulte vencedor del juego de este viernes, se enfrentará como premio a los Blue Jays de Toronto, quienes vienen de dar un fuerte golpe sobre la mesa luego de eliminar a los Yankees de Nueva York a mitad de semana.

La ventaja de localía la tendrán los Mariners, el T-Mobile Park abrirá sus puertas para que los de Seattle busquen avanzar frente a su fanaticada.

Sin embargo, no será tarea fácil, para impedirlo estará Tarik Skubal, pitcher estrella de Detroit, quien viene de hacer la mejor campaña de su carrera, y en esta postemporada ha lanzado 14.2 entradas, permite 1.84 carreras, y registra 23 ponches y sólo cuatro bases por bola.

Para los Mariners saldrá George Kirby, quien pese a no tener el mejor de los inicios en estos Playoffs, es uno de los brazos más confiables que tiene el conjunto de Seattle.

¿Cuándo y dónde ver el Juego 5 de Tigers vs Mariners?

El emocionante duelo divisional de las Ligas Mayores está pactado para arrancar a las 6:08 pm (Hora del Centro de México), y la transmisión del quinto juego en televisión será solo por FOX, canal deportivo de Megacable, y en streaming, se podrá sintonizar a través de Caliente TV.