Japón pone fin al sueño mexicano

Williamsport, Pensilvania

El sueño mexicano terminó en Williamsport. Con una dolorosa blanqueada (6-0) frente a Japón, el Swing Perfecto de Chihuahua dijo adiós a la Serie Mundial de Ligas Pequeñas 2025.

Un episodio bastó para que los nipones pusieran la balanza a su favor y pulverizaran las ilusiones de México, que llegaba con los ánimos a tope después de vencer a su similar de Panamá.

Apenas en el primer inning, el ánimo azteca sucumbió, luego del rally de cuatro carreras que armó Japón.

Todo comandado por Yushi Yamamoto, el mejor del juego, quien impulsó a Taisuke Someya para poner la primera rayita y que además eliminó a dos enemigos en la primera entrada; posteriormente, Tensei Yazawa pegó un cuadrangular de tres carreras.

Duro golpe para los de Chihuahua, que intentaron, pero los esfuerzos eran en vano; cinco elementos quedaron en base y el abridor Yushi Yamamoto sumó ocho chocolates al final del encuentro para firmar una soberbia exhibición desde el montículo y con el madero en el plato.

Por si existían dudas de quien sería el MVP del partido, Yamamoto las disipó con un cuadrangular en el quintó episodio. El pequeño talentoso se voló la barda y además impulsó a Ritsugu Furusato para exterminar las mínimas ilusiones mexicanas.

El palazo de vuelta entera de Yushi puso cifras definitivas en la pizarra y sentenció el adiós de México, que se mantuvo estoico en el diamante hasta el final del sexto inning, pero con pocos resultados; segunda blanqueada sufrida en la justa de Williamsport.

Así, con dos victorias (Puerto Rico y Panamá) y dos derrotas (China Taipéi) se despidió el pequeño combinado tricolor de Williamsport. El sueño llegó a su fin de manera dolorosa y lejos de las instancias finales de la competencia anual.



