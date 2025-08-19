México se Juega su Permanencia en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas Frente a Japón

México se juega este martes su permanencia en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas frente a su similar de Japón.

Luego de vencer a Panamá, el pequeño equipo tricolor buscará seguir avanzando en la justa de Williamsport, Pensilvania. Una derrota significaría el adiós de México.

En esta ocasión, el cuadro nacional es representado por el Swing Perfecto de Chihuahua. Hoy, tienen una complicada prueba frente a Japón, que cayó (4-0) frente a Venezuela.

El ganador de este compromiso se enfrentará mañana miércoles al vencedor del choque entre Canadá y el Caribe.

¿Cuándo y dónde ver el México vs Japón?

México quiere seguir con vida en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas, hoy, cuando se enfrenten a Japón.

El pequeño equipo oriundo de Chihuahua ya venció a Puerto Rico (11-5) y a Panamá (2-1); cayó (0-3) en su debut frente a China Taipéi.

Fecha: Martes 19 de agosto.

Horario: 11:00 am.

Transmisión: ESPN 3 y Disney++