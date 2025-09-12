Sultanes-Gigantes, en San Francisco

Sultanes-Gigantes, en San FranciscoLos Sultanes de Monterrey continúan su tradición de enfrentarse a equipos de Grandes Ligas en partidos de preparación.
Los Sultanes tendrán el próximo año un reto de Grandes Ligas en Estados Unidos.
La novena regia se enfrentará el 23 y 24 de marzo del 2026 a los San Francisco Giants en California, como parte de la preparación de ambos equipos para la próxima temporada.
Será la tercera ocasión en que los regios visiten Estados Unidos para enfrentarse a un equipo de Grandes Ligas, luego de los enfrentamientos que tuvieron ante los D-Backs de Arizona en Phoenix en 2008 y 2011.
