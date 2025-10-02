Dodgers avanzan a serie divisional de la Nacional con buena ofensiva y pitcheo pero frágil bullpen

El pitcheo abridor es magnífico. La ofensiva está funcionando. Los Dodgers de Los Ángeles han comenzado la postemporada con buen pie en defensa de su título de la Serie Mundial.

Si su bullpen funciona, podrían ser el primer equipo desde los Yankees de Nueva York hace 25 años en ganar campeonatos consecutivos.

"Creo que podemos ganarlo todo. Creo que estamos equipados para hacerlo. Ciertamente tenemos el pedigrí. Ciertamente tenemos el hambre. Estamos jugando un gran béisbol", señaló el mánager Dave Roberts. "Y, con toda honestidad, no me importa contra quién juguemos. Solo quiero ser el último equipo en pie".

Después de un segundo octavo inning tambaleante consecutivo por parte del cuerpo de relevistas, los Dodgers vencieron el miércoles por la noche 8-4 a los Rojos de Cincinnati para barrer su serie de comodines de la Liga Nacional.

Los Dodgers avanzaron a su vigésima aparición en una serie divisional de la Liga Nacional —la 13ra consecutiva— en la historia de la franquicia y se enfrentarán a los Filis a partir del sábado en Filadelfia. Los equipos se enfrentaron por última vez en la postemporada en 2009, cuando los Filis vencieron a los Dodgers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional por segundo año consecutivo.

Shohei Ohtani hará su debut como lanzador en la postemporada en el Juego 1. El astro japonés que es una máquina ofensiva se perdió los playoffs durante sus seis temporadas con los Angelinos de Los Ángeles y no lanzó en su primera temporada con los Dodgers después de someterse a una segunda cirugía de codo en septiembre de 2023.

El equipo ha manejado cuidadosamente sus salidas al montículo esta temporada, con su primera aparición a mediados de junio. La más larga de Ohtani fue de seis entradas en Arizona el 23 de septiembre. Tuvo una marca de 1-1 con efectividad de 2.87 en 14 apariciones durante la temporada regular.

El contingente de brazos japoneses de los Dodgers, compuesto por Ohtani, Yoshinobu Yamamoto y el novato Roki Sasaki, parece ganar impulso a medida que avanza la postemporada. En el plato, Ohtani conectó dos jonrones en la victoria 10-5 de los Dodgers en el Juego 1 contra los Rojos. Yamamoto ponchó a nueve, la mayor cantidad en los playoffs, mientras permitía dos carreras en seis entradas y dos tercios en el Juego 2 y Sasaki hizo su debut en la postemporada desde el bullpen con un noveno inning perfecto el miércoles.

"Probablemente diría que es el número uno en cuanto a crecimiento. Considerando que vino aquí y trató de adaptarse, aprender la cultura, el juego, los bateadores, crear una rutina para sí mismo, para luego ser un lanzador de grandes juegos", señaló Roberts sobre Yamamoto.

Los Dodgers esencialmente superaron los titubeos de su bullpen al barrer a los Rojos.

Los relevistas Alex Vesia, el venezolano Edgardo Henríquez y Jack Dreyer se combinaron para otorgar cuatro bases por bolas mientras los Rojos anotaban tres carreras y se acercaban a 10-5. El trío necesitó 59 lanzamientos para sacar tres outs el martes.

"Pensé que fue una buena lección para ellos, más para Henríquez y Jack, pero todavía estoy evaluando. Aprendes mucho de ese inning", expresó Roberts.

El ex abridor Emmet Sheehan y Vesia trabajaron el octavo el miércoles. Sheehan permitió dos carreras antes de que los Rojos llevaran al potencial empate al plato contra Vesia. El dúo hizo un total de 41 lanzamientos antes de que el lanzallamas Sasaki dominara a los Rojos en el noveno.

"Es una especie de conversación diaria con los entrenadores de pitcheo, la oficina principal y, lo más importante, lo que veo. En la postemporada, tienes que ir con quien sientas que es mejor en ese momento", dijo Roberts.

Después de enfermedades y malas rachas ofensivas durante la temporada regular, Mookie Betts está recuperando su forma. Conectó seis hits en nueve turnos, con una carrera, tres dobles, tres impulsadas y una base por bolas.

"Tuvimos muchas dificultades realmente todo el año. Pero creo que todos vemos eso como solo una prueba para ver cómo responderíamos. Ahora estamos comenzando a usar esas pruebas por las que pasamos antes para responder ahora y estar listos ahora. Y cualquier cosa que venga, no puede ser peor de lo que ya hemos pasado. Solo manteniendo una mentalidad positiva y seguir adelante", dijo Betts.

Los Dodgers tuvieron un total de 28 hits contra los Rojos, la primera vez que tienen 13 o más en juegos consecutivos de postemporada desde 1978.