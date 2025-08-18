¡Dramática victoria!

El adolescente Xavier Nolasco se agrandó en la caja de bateo, en la victoria de México (2-1) sobre Panamá, en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas.

El joven pelotero tricolor impulsó el par carreras con el que la novena de Chihuahua consiguió su pase a la siguiente ronda.

Nolasco se encargó de abrir el marcador en la parte baja del primer inning. El dueño de la camisola número 13 pegó un sencillo productor, que llevó a Ian Cano hasta la registradora.

El ritmo del encuentro lo marcó Gregorio Madrid. El héroe de la victoria de anteayer sobre Puerto Rico subió al montículo como lanzador abridor y montó un recital de pitcheo. Trabajó las seis entradas completas, con nueve ponches y una sola carrera recibida, aquella que cayó justo antes del último out en la sexta alta, con la que Panamá empató el encuentro.

A un out de sellar la victoria, el panameño Isaac Dufau pegó una rola a tercera base que Brandon Acevedo lanzó de forma descontrolada a la inicial y permitió el avance de Eric Rodríguez a home, empatando el duelo a una carrera por la vía del error.

Nolasco, con la confianza a tope, se plantó en la caja de bateo y —con un sencillo al jardín izquierdo— llevó a Iker Castañeda a home, sentenciando la victoria mexicana de forma dramática.

La novena tricolor, que es la Liga Swing Perfecto de Chihuahua, volverá a la acción mañana. Su rival será el equipo perdedor del choque entre Japón y Venezuela, que se celebrará este día.

De nueva cuenta, se tratará de un duelo a vencer o morir.



