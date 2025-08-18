¡Dramática victoria!La Liga Swing Perfecto de Chihuahua estaba a dos outs de quedar fuera de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas, pero Xavier Nolasco tenía otros planes...
El adolescente Xavier Nolasco se agrandó en la caja de bateo, en la victoria de México (2-1) sobre Panamá, en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas.
El joven pelotero tricolor impulsó el par carreras con el que la novena de Chihuahua consiguió su pase a la siguiente ronda.
Nolasco se encargó de abrir el marcador en la parte baja del primer inning. El dueño de la camisola número 13 pegó un sencillo productor, que llevó a Ian Cano hasta la registradora.
El ritmo del encuentro lo marcó Gregorio Madrid. El héroe de la victoria de anteayer sobre Puerto Rico subió al montículo como lanzador abridor y montó un recital de pitcheo. Trabajó las seis entradas completas, con nueve ponches y una sola carrera recibida, aquella que cayó justo antes del último out en la sexta alta, con la que Panamá empató el encuentro.
A un out de sellar la victoria, el panameño Isaac Dufau pegó una rola a tercera base que Brandon Acevedo lanzó de forma descontrolada a la inicial y permitió el avance de Eric Rodríguez a home, empatando el duelo a una carrera por la vía del error.
Nolasco, con la confianza a tope, se plantó en la caja de bateo y —con un sencillo al jardín izquierdo— llevó a Iker Castañeda a home, sentenciando la victoria mexicana de forma dramática.
La novena tricolor, que es la Liga Swing Perfecto de Chihuahua, volverá a la acción mañana. Su rival será el equipo perdedor del choque entre Japón y Venezuela, que se celebrará este día.
De nueva cuenta, se tratará de un duelo a vencer o morir.