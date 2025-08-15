¡Una amarga presentación!

Sus desdibujados rostros al caer el último out lo dijeron todo: los pequeños de la Liga Swing Perfecto de Chihuahua no jugaron mal, pero no les alcanzó frente a una verdadera potencia.

Amarga presentación de México en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas, al ser derrotado por la representación de China Taipéi (3-0), actual campeón en el bracket internacional del evento.

Lin Chin-Tse fue la gran figura de los asiáticos, ya que fue una juvenil versión del astro japonés Shohei Ohtani, capaz de marcar diferencia en el montículo y en la caja de bateo.

La estrella abrió el partido con un cuadrangular que respaldó su propia labor desde el centro del diamante, donde lució intransitable e imbateable para los chicos chihuahuenses, quienes no pudieron con rectas que alcanzaban 82 millas por hora.

Después de la tercera entrada, ya con el marcador 3-0 en favor de China Taipéi, México empezó a mejorar en su pitcheo, defensiva y consiguió colocar a algunos corredores en las almohadillas.

No obstante, el bateo oportuno nunca dejó y el equipo de la Liga Swing Perfecto ahora camina al borde de la cornisa.

BUSCA MEXICO ROMPER SEQUÍA

27 AÑOS DE SEQUÍA EN WILLIAMSPORT

Para México, el reloj lleva 27 años detenido, desde que la Liga Linda Vista de Monterrey levantó el último trofeo en 1998. Desde entonces, cada verano ha sido una sucesión de llegadas esperanzadas y regresos silenciosos, un álbum de fotos sin nuevas páginas doradas.

México no pisa Williamsport para "hacer un buen papel", esa frase gastada que se repite cada año, . Pisan el diamante para reescribir un marcador que lleva demasiado tiempo en contra. Saben que no todos los días se enfrenta a la oportunidad de borrar 27 años de espera y que, si logran hacerlo, no será solo un título: será un reencuentro con una parte de la historia que parecía dormida.