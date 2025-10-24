Dodgers vs Blue Jays van por el primero de la serie

Toronto tendrá un juego de Serie Mundial por primera vez en 32 años esta tarde cuando reciban a los Dodgers de Los Ángeles en el Juego 1 de la edición 2025 del Clásico de Otoño.

La novena local saltará al campo con el novato Trey Yesavage, quien en tres aperturas en esta Postemporada presume una efectividad de 4.20 en 15 entradas de labor monticular. El joven de 22 años suma 22 ponches en este octubre y fue elegido por el mánager John Schneider para enfrentar a la poderosa ofensiva californiana.

¿Quiénes son los abridores de cada equipo?

Por su parte, Dave Roberts designó al experimentado Blake Snell como su abridor para el primer duelo de una inédita Serie Mundial. El zurdo de 32 años suma tres apariciones en esta Postemporada con 28 chocolates en 21 innings de trabajo.

Ganar el Juego 1 será vital en las aspiraciones de ambas novenas. El 64.2 por ciento de los equipos que ganan el primer duelo del Clásico de Otoño terminan coronándose, según información de Major League Baseball (MLB).

¿Dónde y a qué hora ver el Juego 1 en vivo?

El primer duelo de la Serie Mundial tendrá transmisión por televisión de paga y plataforma de streaming.

Dodgers vs Blue Jays