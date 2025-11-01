Dodgers y Blue Jays se enfrentan en el Juego 7 de la Serie Mundial

Los Dodgers de Los Ángeles siguen con vida en la Serie Mundial de la MLB, luego de vencer (3-1) a domicilio a los Blue Jays de Toronto y forzar un séptimo y definitivo partido.

Los Azulejos, que buscan acabar con una sequía de 32 años, no lograron acabar con los vigentes campeones, una vez liderados por las labores de Yoshinobu Yamamoto y los relevos en la lomita.

¿Cuándo y dónde ver el Juego 7 de la Serie Mundial?

La noche de este sábado habrá un definitivo encuentro para conocer al rey de las Grandes Ligas. La Serie Mundial está empatada y en Rogers Centre, ante 45 mil espectadores, culminará la temporada 2025.

La vez más reciente que un Clásico de Otoño se resolvió en siete partidos fue en 2019, con triunfo de los Nacionales de Washington sobre los Astros de Houston.

Los abridores para este día serán Shohei Ohtani por parte de los Dodgers de Los Ángeles, mientras que los Azulejos enviarán a Max Scherzer, quien se convertirá en el único lanzador que sigue con vida y que haya abierto un séptimo juego de la Serie Mundial por segunda vez.

Tanto Ohtani como Scherzer no han tenido sus mejores aperturas en esta Serie Mundial, por lo que buscarán cambiar su imagen en el último juego de la temporada.

¿Qué se espera del Juego 7?

Los Dodgers de Los Ángeles intentan convertirse en el primer equipo en ganar títulos consecutivos desde que los Yankees de Nueva York hilaron tres campeonatos entre 1998 y 2000. Se esperaba que Los Ángeles colocara en la loma a Tyler Glasnow antes de que ingresara para asegurar la victoria de 3-1 en el sexto encuentro. El derecho probablemente aún esté disponible como relevo.