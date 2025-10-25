Dodgers vs Blue Jays: Horario y canales para ver el Juego 2

Los Blue Jays de Toronto dieron el primer golpe en la edición 2025 de la Serie Mundial tras vencer 11-4 a los Dodgers de Los Ángeles en el primer juego del Clásico de Otoño.

¿Qué ocurrió?

El Rogers Centre de la metrópoli canadiense vivirá el segundo choque entre las novenas campeonas de la Liga Americana y la Liga Nacional. El duelo monticular para el Juego 2 lo protagonizarán Kevin Gausman (Toronto) ante el japonés Yoshinobu Yamamoto (Los Ángeles), ambos con marca de 2-1 en esta Postemporada.

Gausman, de 34 años, presume una efectividad de 2.00 en cuatro apariciones en este mes de octubre. El diestro ha trabajado 18 entradas completas con una docena de ponches en su registro.

Por su parte, Yamamoto — quien vive su segundo año en el beisbol de las Grandes Ligas — suma tres aperturas en la Postemporada con un porcentaje de carreras limpias de 1.83 en 19.2 entradas de labor monticular, en las que acumula 18 chocolates recetados.

¿Dónde y a qué hora ver el Juego 2 de la Serie Mundial 2025?

El Juego 2 de la edición 2025 de la Serie Mundial será transmitido en televisión abierta, señal de paga y plataforma de streaming.

Dodgers vs Blue Jays

· Fecha: sábado 25 de octubre

· Hora: 18:00 horas (centro de México)

· Transmisión: Imagen TV, ESPN, FOX, Disney+, Caliente.TV, MLB.TV.