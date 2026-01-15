A prueba capital tapatía

Del 1 al 7 de febrero, Guadalajara será la sede —por segunda vez en la historia— de la Serie del Caribe, que disputarán el campeón y subcampeón de la Liga Mexicana del Pacífico, contra los monarcas de República Dominicana, Puerto Rico y Panamá.

El estadio Panamericano, hogar de los Charros de Jalisco, con capacidad para 16 mil 500 aficionados, será el escenario donde se lleven a cabo todos los partidos y, de acuerdo con Asdrúbal Gómez, miembro del Comité Organizador, la Serie del Caribe servirá como prueba para la capital tapatía rumbo al Mundial de la FIFA.

"Vamos a ser una especie de aperitivo para todos aquellos que visiten Jalisco en junio por la Copa del Mundo. La Serie del Caribe servirá como prueba para demostrar qué tan preparados estamos para recibir a esta cantidad de cientos de miles de visitantes", declaró Gómez.

"Guadalajara, como destino, siempre ha sido de los preferidos en nuestro país, dada la mexicanidad que representa. El tema del tequila, el mariachi y el beisbol, sin duda son pretextos a los que pocos nos podemos resistir para visitar Jalisco", agregó.

La única ocasión que Guadalajara albergó una Serie del Caribe fue en 2018, cuando el equipo puertorriqueño Criollos de Caguas fue campeón.

A final de cuentas, la Perla de Occidente siempre ha tenido lo necesario para albergar los eventos deportivos más importantes en el mundo, y esta vez no será la excepción, más allá de la premura.







