Televisa transmitirá a la Selección en el Clásico Mundial de Beisbol

Antonio de Valdés reveló este martes una buena noticia para todos los amantes del béisbol. El reconocido periodista dio a conocer que Televisa transmitirá los juegos de México en el Clásico Mundial de Béisbol.

La Selección Mexicana quiere hacer historia en el World Baseball Classic, luego del plausible tercer lugar que lograron en la pasada edición de 2023 y Televisa estará presente.

"Contaremos con el gusto de transmitir a la Selección Mexicana de Béisbol y todo el Clásico Mundial 2026 en las pantallas de Televisa Univisión, señal abierta y Vix", reveló Toño en una publicación de X.

¿Qué partidos jugará México en el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Junto al mensaje celebrado por la fanaticada beisbolera, aparecen su compañero Enrique Burak y él, durante una transmisión, hace ya varios años. "Eso sí, extrañaremos a Pepillo (Segarra)", agregó de Valdés.

México sorprendió al mundo luego de avanzar hasta semifinales y tener al borde de la eliminación a la Selección Japonesa de Shohei Ohtani. Sin embargo, sucumbieron y tuvieron que conformarse con un histórico tercer lugar. Este año, quieren repetir la hazaña y llegar aún más lejos.

La Selección Mexicana está ubicada en el Grupo B junto a Estados Unidos, Brasil, Reino Unido e Italia.

- México vs Reino Unido | Viernes 6 de marzo

- México vs Brasil | Domingo 8 de marzo

- México vs Estados Unidos | Lunes 9 de marzo

- México vs Italia | Miércoles 11 de marzo

Detalles sobre la transmisión de Televisa del Clásico Mundial

La transmisión de los partidos por parte de Televisa representa una gran oportunidad para los aficionados al béisbol en México, quienes podrán seguir a su selección en un evento de gran relevancia internacional. La cobertura incluirá no solo los partidos, sino también análisis y comentarios de expertos en el deporte.

México busca repetir su éxito en el Clásico Mundial de Béisbol

Con el apoyo de Televisa, la Selección Mexicana espera superar su desempeño anterior y alcanzar nuevas metas en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. La afición está lista para animar a su equipo en cada uno de los encuentros programados.