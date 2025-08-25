México campeón en la Serie Mundial de Béisbol Cal Ripken 8U

La Selección Mexicana de Béisbol Infantil se coronó campeona de la Cal Ripken World Series Babe Ruth League U-8, celebrada en Cherry Hill, New Jersey, tras vencer de manera contundente 10-2 a Estados Unidos.

El equipo tricolor, integrado por 12 niños provenientes de Culiacán, Mazatlán, Tijuana y Ensenada, se plantó con seguridad en el diamante y logró un triunfo histórico que despertó el orgullo entre familiares y aficionados.

Uno de los grandes protagonistas fue Milán "Búfalo" Zazueta, quien consiguió 10 ponches en la final. Su labor fue respaldada por sus compañeros, quienes dieron una sólida actuación en todas las posiciones, asegurando una amplia ventaja frente al representativo estadounidense.

La alineación mexicana incluyó a Abraham Enríquez (cácher), Carlos Vaca (primera base), Roberto "el Roki" Cruz (segunda base), Carlos Verdugo (tercera base), Erik Altamirano (short stop), Yadier Mondaca (jardinero izquierdo), Carlos "el Chapo" López (jardinero central), Humberto "Chuky" Huizar (jardinero derecho), Gabriel Espinoza (bateador designado) y los relevistas Matheo Quintero e Ian Canseco.

Con este triunfo, los pequeños beisbolistas no solo conquistaron el primer sitio, sino también el reconocimiento del público, dejando en claro que en el futuro aspiran a alcanzar la MLB (Major League Baseball), la liga más importante del mundo.